Stop alle bancarelle in città e sul mare Il Comune blocca tutti i mercatini

Stop ai mercati, quelli occasionali (non il mercatino del venerdì e altri appuntamenti fissi) che i fine settimana, soprattutto la domenica, animano spesso il centro e la Rotonda e il lungomare. Artigianato e cibo, abbigliamento e oggettistica, occasioni di shopping e di svago graditissime dai livornesi che già dai primi di febbraio sono “sospese”. A gettare scompiglio spingendo il Comune a bloccare lo svolgimento di queste manifestazioni è stato il nuovo Codice del Commercio della Regione Toscana. Nuove regole sulla concessione delle aree, molti dubbi su come interpretare queste regole, e stop alle bancarelle in attesa di chiarimenti dalla Regione. Ne sono già saltati o comunque ne salteranno parecchi. Una decina in centro: tutti i giovedì doveva svolgersene uno in via della Madonna, Labronica Eventi ha dovuto cancellare i due appuntamenti di metà febbraio e metà marzo in piazza Cavour, sono ad alto rischio un mercato in zona via Grande a fine marzo e anche il mercato dei fiori sempre a fine marzo in piazza XX settembre. In bilico anche quelli previsti in aprile, tra cui uno alla Rotonda, perché comunque gli organizzatori hanno bisogno dell’ok parecchio tempo prima dell’evento per dare certezze agli ambulanti. «Siamo consapevoli che la questione vada risolta in fretta, abbiamo sollecitato la Regione in ogni modo - spiega l’assessora al commercio Paola Baldari - perché è assodata l’importanza di queste manifestazioni per la città e ovviamente per gli operatori. Ma purtroppo ci sono dei punti del nuovo codice da chiarire, le risposte continuano a non arrivare e noi non possiamo autorizzare i mercati. Questo sta accadendo in tutta la Toscana. A Lucca hanno bloccato tutto per sei mesi, so che anche nelle altre città sono in attesa di chiarimenti. Abbiamo contattato più volte la Regione, gli assessori, i dirigenti. Vogliamo che siano messi nero su bianco i comportamenti da seguire per le autorizzazioni e come interpretare certi passaggi del Codice che a una prima lettura è un po’ rigido».



Il nodo da sciogliere sarebbe appunto l’introduzione dell’obbligo di mettere a bando i posti o l’organizzazione dei mercatini “extra” calendario tradizionale. Procedura che complicherebbe le cose, allungando i tempi (i bandi devono uscire mesi prima la data stabilita per l’evento) e cancellando di fatto appuntamenti previsti nei prossimi mesi, anche in estate. In attesa di risposte regna lo sconcerto. «Annullare un mercato danneggia gravemente non solo a noi che lo organizziamo ma soprattutto agli operatori che perdono tre giorni di lavoro che avevano già messo in programma, magari rinunciando ad altre piazze» - dicedella Labronica Eventi che organizza anche il Festival del Gusto alla Rotonda, appuntamento estivo che entusiasma i livornesi e coinvolge non solo ambulanti ma anche ristoratori. L’obbligo di passare per la messa a bando, mancando i tempi tecnici, metterebbe a rischio l’edizione 2019. —