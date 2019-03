L’identikit del commissario-ammiraglio. Rebus maxi-Darsena, bacini e Porto 2000

LIVORNO. «Ce la metterò tutta, lo farò con grande slancio: cercherò di fare del mio meglio. Sono molto onorato della fiducia che mi è stata data». Si presenta così ai livornesi – tramite le pagine del Tirreno – l’ammiraglio Pietro Verna che il ministro Danilo Toninelli ha nominato commissario straordinario al timone dell’Authority dopo che il gip ha disposto la “sospensione” per 12 mesi sia del presidente Stefano Corsini che del numero due Massimo Provinciali.



Barese, 64 anni appena compiuti, compleanno nello stesso giorno di Lincoln e Valcareggi, Livorno l’ha conosciuta negli anni in Accademia Navale: «Tutti noi ufficiali di Marina la vostra città l’abbiamo nel cuore. Ma per me di più perché lo lego a un periodo speciale della mia vita: ero appena sposato con mia moglie Stella e ho abitato a Quercianella. Spero che il buon Dio m’illumini, l’entusiasmo c’è».



Verna ha lasciato il servizio attivo nel febbraio dello scorso anno ma anche ora adesso è, per conto del ministero delle infrastrutture, revisore legale nella Autovie Venete spa, la società della Regione Friuli che ha in mano una rete di infrastrutture stradali.L’identikit professionale dice che gli ultimi due anni li ha spesi come capo del reparto pesca marittima del ministero delle politiche agricole. Nel curriculum ha due lauree (in giurisprudenza e in scienze politiche) più un master (in sicurezza) e l’abilitazione professionale da avvocato. In precedenza al comando generale delle Capitanerie era stato capo reparto degli affari giuridici. È stato negli anni ’90 comandante del porto prima a Termoli, poi a Pesaro e quindi a Trapani (e vicepresidente dell’Authority di quello scalo siciliano), prima di restare per due anni a partire dal 2009 al vertice della Direzione marittima dell’Abruzzo.I problemi che dovrà affrontare? Li ha squadernati il governatorenella conferenza stampa in Fortezza Vecchia. Tanto per capire l’impasse in cui era tutto l’apparato, basti dire che dopo un ping pong di telefonate rimbalzate anche con Roma alla fine non era stato ritenuto opportuno che il presidente della Regione varcasse la soglia di Palazzo Rosciano, sede dell’istituzione portuale. Se già questo era un problema nell’Authority senza testa, figuriamoci il resto.Ma cos’è il resto? Per Piombino il governatore punta il dito sull’appalto del servizio di raccolta di rifiuti in porto e sulla «possibilità di far arrivare un investitore di rilievo» («non dico chi, non sarebbe serio se prima non si fanno le verifiche»).Su Livorno il rebus ha almeno un poker di incognite da risolvere. La prima: «Gli appalti già in corso per la progettazione delle opere a mare e per le indagini geologiche sui fondali, entrambe in capo alla parte pubblica». La seconda: «L’affidamento dei bacini dei carenaggio ha la gara in dirittura d’arrivo, bisogna decidere e creare lavoro». La terza: «La privatizzazione di Porto 2000 è già stata aggiudicata, provvisoriamente da quasi due anni e definitivamente dal luglio scorso, ma il contratto che mette in moto gli investimenti non c’è». La quarta: «I proventi di questa cessione di quote vanno reinvestiti nell’interporto di Guasticce che è un polmone strategico».Ma quest’ultima se ne porterebbe dietro anche una quinta: «Un bel sollecito alle Ferrovie perché partano i lavori per lo “scavalco” e l’interporto, grazie al collegamento direttissimo con le banchine, sia una grande banchina extra». Senza contare che c’è da sbrogliare la matassa degli accosti 14 in Darsena Toscana, finiti al centro dell’inchiesta della magistratura.Nel frattempo, il sindacofà a Verna gli auguri con un tweet che plaude al governo: è una «nomina rapida e di qualità» con cui «dimostra di avere a cuore la funzionalità del porto di Livorno». Aggiungendo poi gli auguri di buon lavoro «in attesa del pronunciamento del Riesame».«Siamo certi che le forti aspettative della comunità marittima della nostra provincia rimarranno appagate» dalla scelta del ministero, che saprà «riservare la massima attenzione» a Verna e all'Authority livornese. Lo afferma il deputato leghista, che si dice disponibile a «sostenere le decisioni e le progettualità indispensabili al territorio livornese».