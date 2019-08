Premio Rotonda, ecco chi sono i 52 artisti che si raccontano tra la pineta e il mare

LIVORNO. È con un omaggio a Amedeo Modigliani e a Pietro Mascagni che, sabato sera, si è aperta la 66esima edizione del premio Rotonda 2019, intitolato al suo fondatore Mario Borgiotti. La manifestazione, quest’anno, è organizzata dall’associazione Ro Art con Toscana Arte e Reset e richiama, all’interno della Rotonda di Ardenza, la partecipazione di 52 artisti suddivisi, spiega Biagio Chiesi in rappresentanza dell’associazione Toscana Arte, in 15 stand.

«Il Premio Rotonda è un grosso impegno – spiega Roberto Russo di Ro Art - I primi protagonisti sono gli artisti che hanno reso possibile l’edizione nonostante, quest’anno, la quota di partecipazione fosse più alta. Per noi è fondamentale strutturare qualcosa di istituzionale per la città. Il nostro obiettivo è portare i pittori fuori da Livorno».

La manifestazione si prolungherà fino a domenica 25 agosto. Sabato 24 ci sarà la premiazione degli artisti che verranno scelti da una giuria composta da: Andrea Granchi, presidente della Classe di Pittura dell’Accademia delle Arti del disegno, Giovanna Carli, critico d’arte e giornalista, e Francesca Giampaolo. L’inaugurazione ha visto, sul palco dello Chalet della Rotonda, alternare momenti dedicati alla poesia, con Claudia Valeria Cipolli che ha interpretato la lanciatrice di rose, recitando la poesia “La passeggiata” di Anna Achmatova (musa di Modigliani) a momenti musicali, con le note di Cavalleria Rusticana.

Diverse le persone hanno partecipato alla inaugurazione. «Sono dieci anni che dipingo – spiegapittrice, 44 anni di Livorno - È dal 2011 che espongo i miei quadri al Premio Rotonda. Ho un amore sfegatato per il Premio Rotonda. L’ho vissuto da bambina: quando ero piccola restavo incantata dalla magia della pineta d’Ardenza. È un premio a cui tengo, per cui provo affetto».



Tra gli artisti c’è Mauro Gambini: per lui è la seconda volta al Premio Rotonda. «Dipingo da 30 anni – spiega Gambini, artista in gara – È una bella iniziativa, che avrebbe bisogno di maggiori stimoli».

Pittura sì, ma al Premio Rotonda trova spazio anche la fotografia. «È la prima volta – spiega Roberto Barbieri, fotografo, di Livorno – Tra foto e pittura non c’è molta differenza: la foto è un insieme di scatti, la pittura è un insieme di colori».



Diverse sono gli eventi collaterali che compongo il calendario delle iniziative del Premio Rotonda.

Per esempio sabato 17 agosto dalle 21.30, ci sarà una asta benefica delle opere, spiega Biagio Chiesi di Toscana Arte, delle opere realizzate a inizio giugno alle Terme del Corallo, per Dipingiamo le Terme: la prima estemporanea d’arte organizzata per il recupero delle terme del Corallo.



Il ricavato dell’iniziativa che si svolgerà al Premio Rotonda, nella pinetina d’Ardenza, conclude Chiesi, andrà ad aggiungersi alla raccolta fondi per la ristrutturazione delle Terme. L’iniziativa richiamerà la partecipazione di Umberto Falchini e di Giovanni Bondi.

Il Premio Rotonda resterà aperto dalla mattina fino a sera.

I NOMI DI TUTTI GLI ARTISTI

Ecco i 52 artisti protagonisti di questa edizione 2019 del Premio Rotonda, premio artistico nazionale Città di Livorno, intitolato al suo fondatore“Mario Borgiotti” .

Loro sono Stefano Urzi, Francesca Ghelarducci, Marco Ghizzani, Marlis Darr, Nada Canacci, Maurizio Pupilli, Silverio Mazzella, Raffaela Maria Sateriale, Carmela Juliucci , Enrico Bulciolu, Roberto Barbieri , Massimo Boccardi, Sergio Brigiotti, Valeria Luschi, Fabrizio Filippi, Claudio Calvetti, Mauro Gambini, Claudio Fogli, Carlo Vettori, Piero Venturini, Bruno Tinucci, Terzo Collettivo, Sara Spolverini, Giada Pasini, Carlotta Pardini, Fabio Orsolini, Nilo Galliano Morelli, Roberta Monticiani, Arturo Molinari e… il G4, Cinzia Mazzoni, Massimiliano Luschi, Clelia Logoluso, Francesco Lipani, Giovanni Ghini, Gloria Geraci, Sabrina Garzelli, Marco Favilli, Lorenzo Dominici, Riccardo Chirici, Biagio Chiesi, Vasco Canziani, Paola Turio, Luisa Lenzerini, Renzo Guarducci, Roberto Giangori, Bruno Florio, Antonio Cristiano, Lia Chiappi, Mauro Busoni, Cesare Braccini, Fulvio Berti, Gino Amaddio.