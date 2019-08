Effetto Venezia, le aspiranti miss sfilano in Fortezza Vecchia

LIVORNO. Appuntamento in Fortezza Vecchia con le aspiranti miss Livorno: siamo nell’ambito di Effetto Venezia per una kermesse che, dopo l’amaranto del tifo per il Livorno sul palco di piazza del Luogo Pio, si tinge di rosa per accogliere sotto il Mastio di Matilde una delle ultime selezioni pubbliche delle ragazze che vogliono scendere in lizza per il titolo di reginetta di miss Livorno 2019.

L’iniziativa è stata presentata da Eventours, agenzia versiliese del settore viaggi e promozione eventi sportivi: la data all’interno del fortilizio più antico della città è stata arricchita dagli intermezzi sotto il segno della musica che sono stati proposti dal gruppo “All Broken 29” così come dalle coreografie dei corpi di ballo coordinati da Serena Sicilia del Nina Dance Group delle scuole Evo One Club e Universal Dance School, senza contare il fascino dell’atletismo sportivo che terrà banco con l’esibizione degli allievi dello Zen Club di via Pera.