Inseguimento rocambolesco e poi l'aggressione al poliziotto: 56enne arrestato con tre coltelli in tasca

LIVORNO. Mancavano 5 minuti alle 17 di giovedì 1 quando gli agenti, impegnati in controlli interforze all'angolo di piazza della Barriera Garibaldi, hanno alzato la paletta all'indirizzo di un uomo a bordo di un motorino. Questo però non si è fermato, ma anzi è fuggito sfrecciando tra le auto. Ne è nato un inseguimento rocambolesco, che si è concluso col botto.

Il personale della "Toscana 7", a bordo del mezzo di servizio, ha urtato il ciclomotore. L'uomo, finto a terra, si è rialzato e - invece di consegnarsi - ha aggredito uno degli agenti (che per fortuna ha riportato solo traumi superficiali), il quale aiutato dal collega lo ha sopraffatto e immobilizzato. Identificato e perquisito, il fuggiasco di origine tunisina è stato trovato in possesso di ben tre coltelli. Le armi sono state sequestrate, e l'uomo è stato prima portato al pronto soccorso (per lui una prognosi di 30 giorni per le conseguenze della caduta), e successivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e messo ai domiciliari.