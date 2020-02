Samuele, l’Aurora Pitigliano scommette sul gioiellino doc

Questo servizio rientra nello speciale "La Casa dei dilettanti". Uno speciale aggiornato 7 giorni su 7: per farne parte basta abbonarsi anche da qui al costo di un caffè.

GROSSETO. Nel derby del Fiora tra Aurora Pitigliano e Manciano, la settimana scorsa, ha fatto l’esordio in prima categoria il giovanissimo Samuele Crosta, un centrocampista di interessanti qualità che l’allenatore Daniele Antolovic ha schierato titolare in una partita così delicata, segno evidente di una stima e una fiducia che l’allenatore nutre nei suoi confronti.Samuele Crosta non è ancora maggiorenne visto che è nato il 25 settembre 2002 e pertanto deve ancora compiere 18 anni.

Samuele ha iniziato a giocare nel settore giovanile dell’Aurora Pitigliano, poi ha maturato esperienze con i giovanissimi nazionali della Viterbese Castrense, quindi sempre nel Lazio con gli allievi regionali del Montefiascone prima di passare agli allievi elite A1 con l’Orvietana in Umbria e lo scorso anno ha giocato nella prima categoria laziale con il San Lorenzo Nuovo.

Nello scorso mese di dicembre è tornato nell’Aurora Pitigliano, la squadra del suo paese e per lui non poteva esserci esordio migliore visto che ha disputato un’ottima prestazione coincisa con il successo nel derby firmato da un altro pitiglianese doc come Fabio Biribicchi, difensore di qualità autore di una brillante prova e di un bellissimo gol su punizione.