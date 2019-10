San Donato, che impresa! L'Albinia è da record

Abbonati al costo di un caffè e potrai accedere, oltre che a tutti i nostri servizi online, anche allo speciale "La Casa dei dilettanti": rubriche, storie ed approfondimenti 7 giorni su 7.

***

GROSSETO. È stata una domenica caratterizzata da alcuni riscatti significativi di chi finora aveva un po’ deluso le aspettative e da conferme importanti di chi ha gettato le basi per disputare una stagione alla grande. Riassumiamo ciò che è successo nell’ultimo turno di campionato cogliendo gli aspetti salienti di riscatti e conferme.

Inil riscatto più significativo lo mette a segno il San Donato che dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere cogliendo un successo significativo (3-0) che non lascia spazio a dubbi sui meriti della squadra di Francesco Ripaldi che pur dovendo rinunciare a giocatori del calibro di Rigutini, Majuri, Bigliazzi, Savini, Saloni e Raito mette alle corde un avversario forte come il Centro Storico Lebowski. In pratica a mister Ripaldi mancava mezza squadra titolare ma chi è andato in campo ha fatto in pieno la propria parte e le castagne dal fuoco le hanno tolte i due attaccanti di ruolo, ovvero Rispoli che ha sbloccato la partita e Nieto che ha siglato i primi gol in campionato con la maglia del San Donato confezionando addirittura una doppietta.Inla conferma più significativa arriva dall’Albinia che centra la sesta vittoria consecutiva contro l’Aurora Pitigliano, la squadra di Luciano Tommasi viaggia a punteggio pieno e se Federico Angelini segna praticamente sempre ed è il capocannoniere del torneo, in ogni occasione si affacciano al gol nuovi protagonisti. In tale circostanza sugli scudi c’è Jacopo Scozzafava autore del gol che ha sbloccato la partita e uomo assist che ha permesso a Anichini di blindare la partita. Nella parte bassa della classifica il Caldana festeggia la prima vittoria stagionale, la squadra di Paolo Agresti conquista i tre punti contro il Gracciano con la rete decisiva di Di Franco e abbandona l’ultimo posto in classifica lasciandosi alle spalle il Sorano e il Gracciano.Nel girone F difinora il cammino delle tre squadre grossetane era stato inferiore alle attese ma questa settimana è arrivato un riscatto in grande stile. Il Montieri ha liquidato in rimonta il Montenero con le reti di De Giulli e Ceccarelli, il Paganico è tornato da Suvereto con i tre punti confezionati da Vento e Cerboneschi e l’Etrusca Marina si è tirato fuori dagli impicci dell’ultimo posto in classifica violando il terreno di gioco dell’Audace Isola d’Elba con la punizione bomba di Ciarpi che ha fatto seguito alla rete di Terminali materializzando una rimonta importantissima per la squadra di Pierluigi Bartalucci. Nel girone G di Seconda categoria il Fonteblanda ha fornito l’ennesima conferma di essere la squadra da battere, la compagine di Nicola Giallini ha espugnato il campo della Marsiliana dove erano cadute big importanti come l’Orbetello e ha scoperto il fantasista Alessio Melchionda in versione goleador. Prima del sigillo di Picchianti è stato lui ad aprire le marcature: si tratta della quinta rete in campionato, uno score che gli assegna un posto tra i migliori della classifica marcatori. Il riscatto della Nuova Grosseto può essere riassunto nella frase che ciò che è fatto è reso. In Coppa Toscana l’Invictasauro aveva beffato i cugini della Nuova Grosseto con il gol decisivo siglato da Lupi nei minuti finali, domenica scorsa la squadra di Gianluca Chinellato ha restituito il dispiacere acciuffando il pareggio per 2 a 2 con la rete nel finale di Galloni facendo masticare amaro la compagine di Gabriele Maggio.