Al via la tre giorni dell’atletica paralimpica, lo Zecchini si colora d’azzurro

GROSSETO. Parte il grande evento degli Italian Open Championships 2019, meeting internazionale di atletica paralimpica e sesta tappa del circuito Ipc Athletics Grand Prix, per tre giornate di gare, da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno. Lo stadio Zecchini si prepara a colorarsi di azzurro con tante presenze illustri, a cominciare dalle campionesse paralimpiche Assunta Legnante e Martina Caironi, opposta a Monica Contrafatto per un nuovo duello.

STELLE INTERNAZIONALI

Attesi anche molti big a livello mondiale, provenienti da ben 40 nazioni. Una delle star annunciate è lo sprinter irlandese Jason Smyth, ipovedente (cetegoria T13). Ha un record personale di 10”22 sui 100 metri che lo ha fatto diventare l’atleta paralimpico più rapido di sempre ed è imbattuto nei grandi eventi in cui ha conquistato 19 titoli in carriera. A guidare il team statunitense sarà invece David Brown, star della velocità T11, opposto al connazionale Lex Gillette, iridato del lungo, e al francese Timothée Adolphe, campione europeo in carica. Anche al femminile andrà in scena la sfida Usa-Francia tra l’americana Deja Young, campionessa mondiale e paralimpica di 100 e 200 metri T47, e la transalpina Angelina Lanza, tre volte d’oro alla rassegna continentale. Da seguire, sempre nella velocità, i big sudafricani Ndodomzi Ntutu (T12) e Mpumelelo Mhlongo (T44), il britannico Thomas Young (T38), l’algerino Mohamed Berrahal (T51) e le prime due al mondo nei 100 T13, la statunitense Kym Crosby e la sudafricana Johanna Pretorius.



Nelle gare di mezzofondo c’è curiosità per l’algerino, vincitore alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro sui 1500 T13 con un tempo più veloce della finale olimpica. Alla partenza quindi il cileno, primo oro paralimpico nella storia della sua nazione col successo di Londra 2012 nei 5mila metri T11, e il francese, due argenti mondiali sui 1500 T38. Doppio impegno, 400 e 1500 metri T13, per la tunisina, bicampionessa paralimpica, mentre la russaè il nome di riferimento nei 1500 T12, con tre titoli mondiali all’attivo.Quattro le sessioni di gare: venerdì 7 giugno dalle 16,30 alle 21 circa, sabato 8 giugno dalle 9 alle 12.15 e dalle 16 alle 20 e domenica 9 giugno a dalle 9 alle 12.Grazie alla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la società Atletica Grosseto Banca Tema, venerdì 7 giugno alle 16 è prevista una piccola cerimonia di apertura del Villaggio Fispes Oltremodoltre con stand ospitati tra lo Zecchini e il campo scuola Zauli. Alle 18 sarà presentata al pubblico la mostra fotografica “L’insuperabile è imperfetto” di, che espone le immagini, in bianco e nero, nelle vetrine dei negozi del centro storico di Grosseto fino a domenica. Alle 19 un momento dedicato all’enogastronomia toscana.Sabato 8 giugno le attività al Villaggio iniziano alle 10 con l’intervista dello sprinter paralimpico T47(Sempione 82) da parte del giornalista-scrittore. Alle 11,15 spazio riservato alla carrozzina versatile con la presenza di rappresentanti dell’Università di Bergamo, Decathlon Italia e Dynamo Camp con la partecipazione del corridore in carrozzina(Sport No Limits). Seguirà alle 11,45 la premiazione del concorso di disegno Atletica paralimpica, i miei campioni. #disegnami con i testimonial(Fiamme Gialle) e(Francesco Francia) e i bambini dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3. Alle 16 è in programma la cerimonia di benvenuto da parte di autorità locali, rappresentanti federali e sponsor. Dopo due ore, sul palco si parlerà di Race Running.