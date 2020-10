Dalle case della salute alle Rsa per anziani: tutte le richieste che la Cgil invia all’Asl

GROSSETO. Case della salute, gestione delle malattie croniche, assistenza domiciliare, dotazione del personale, emergenza Covid. Sono alcune delle linee di indirizzo contenute in un documento che la Cgil di Grosseto porterà al tavolo di confronto con l’Azienda sanitaria, per discutere l’organizzazione dei servizi sanitari in Maremma. Si tratta di una piattaforma rivendicativa messa a punto nel corso delle ultime settimane dal Dipartimento della sanità, il nuovo organismo del sindacato, coordinato da Olinto Bartalucci, in qualità di segretario confederale della Camera del lavoro, con delega alla sanità. Settantuno anni, sindaco di Roccastrada dal 1994 al 1999, dopo il pensionamento dalla Asl, dove si è occupato della segreteria della Conferenza dei sindaci, dal 2010 Bartalucci si è dedicato all’attività sindacale, mettendo a disposizione la lunga esperienza maturata in ambito sanitario.



Quali sono gli aspetti organizzativi che secondo la Cgil devono essere meglio calibrati?



«Partiamo da un presupposto: la Asl sud est è una delle più estese d’Italia, con popolazione e territori molto diversi, con un ampio apparato burocratico che produce inevitabili lentezze nelle risposte. A fronte di tutto questo, si rileva una disparità di trattamento tra cittadini dell’una e dell’altra provincia. Questo non è tollerabile, tanto più in un momento di forte stress come l’attuale, in cui gran parte delle energie sono impegnate a fronteggiare il coronavirus. Ovvio che la pandemia abbia la precedenza, ma sarebbe un errore non tenere conto di molte altre questioni rimaste in sospeso che devono essere ancora affrontate e risolte».«Prima di tutto rafforzare la medicina e l’assistenza sul territorio. Se ne parla dal 2012, quando è stata avviata la drastica riduzione dei posti letto in Toscana, ma a otto anni di distanza ancora non si vedono i risultati. Bisogna creare le strutture che prendano in carico il cittadino fuori dall’ospedale, ma soprattutto ridurre il più possibile il ricorso al ricovero gestendo adeguatamente le malattie croniche. Cominciamo a realizzare le case della salute che in provincia di Grosseto dovevano essere nove, ne sono state attivate due (Castel del Piano e Pitigliano-Manciano), mentre una, Follonica, è stata inaugurata ma non ha mai funzionato. Altro aspetto importante è dare gambe alla medicina di iniziativa, il fulcro dell’assistenza territoriale, insieme alla rete dei medici e dei pediatri di famiglia».«Significa la presa in carico dei pazienti cronici, i diabetici, chi soffre di patologie respiratorie e cardiovascolari, prevenendo la fase acuta e quindi il ricorso al ricovero. E deve essere fatto attraverso i medici di base, il controllo sulla popolazione anziana. E invece non abbiamo nemmeno dati che ne attestino il pieno funzionamento e soprattutto i risultati»«Un salto di qualità. Questo è il momento di dare l’input decisivo alla riorganizzazione dei servizi. Manca una visione d’insieme per raccordare tutti i problemi in campo e porre le basi per una sanità grossetana proiettata nel futuro, efficace ed efficiente. Bisogna ripartire dall’accordo tra la Regione e i sindacati del 10 febbraio che prevedeva interventi su tempi di attesa, appalti, emergenza-urgenza, case della salute, adeguata dotazione di personale, perché è evidente che le assunzioni effettuate non sono sufficienti».«Sulle Rsa abbiamo già chiesto un incontro alla direzione aziendale dato che era stata pianificata la soppressione dei posti letto delle strutture del Pizzetti e di Marina di Grosseto, forse rientrata. Dare seguito a questo piano significherebbe depotenziare l’apporto del pubblico nelle Rsa, mentre invece gli anziani sono l’anello più debole. Ci sono domande cui la Asl non ha ancora risposto: come intende utilizzare le strutture del Pizzetti e di via Don Minzoni, gli spazi del Misericordia liberati dal trasferimento di alcune funzioni nella nuova ala, se ci sono ipotesi di accedere al mercato privato».«Porteremo la nostra piattaforma rivendicativa al tavolo dell’Asl, per un confronto approfondito. Deve finire il tempo delle esercitazioni verbali e dell’autoreferenzialità. E deve iniziare quello della programmazione concreta sui servizi e sulle strutture che devono essere costruite intorno ai bisogni. Chiederemo al direttore generale un’assunzione di responsabilità diretta nella conduzione della trattativa». –