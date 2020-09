«Costretti a lavorare 15 ore senza paga». Caporalato, sei indagati per sfruttamento

Il caso in Maremma. Prelevavano i ragazzi arrivati come rifugiati alle 4 del mattino: uno ha preteso il pagamento ed è stato picchiato a sangue

GROSSETO. «Avevo bisogno di lavorare, per questo non ho detto nulla quando mi venivano a prendere alle quattro del mattino per riportarmi a casa la sera». Le parole di un ragazzo di origine africana attraversano l’aula del giudice per l’udienza preliminare come una freccia infuocata.

È uno dei sei giovani, arrivati dal centro Africa e dal Bangladesh, che due mattine fa si sono presentati davanti al giudice Marco Mezzaluna per l’incidente probatorio richiesto dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna. Sono sei gli indagati, tutti provenienti dall’Albania e dalla Macedonia, che dovranno difendersi dall’accusa di lesioni e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Caporalato, una piaga che in Maremma sembra aver trovato terreno fertile. Questa volta però, uno dei ragazzi che per nove giorni era stato costretto a lavorare senza nemmeno un minuto di pausa per andare in bagno, senza che gli fosse dato cibo all’ora di pranzo, quando potevano fermarsi al massimo per mezz’ora e che non aveva nemmeno ricevuto lo stipendio pattuito, 30 euro al giorno per nove giorni di lavoro ininterrotti, ha deciso di ribellarsi.

Lo ha fatto dopo essere stato picchiato a sangue da sei uomini, il capo dei caporali e altri cinque non ancora identificati. L’indagine dei carabinieri è cominciata da quella denuncia: sei ragazzi, tutti con lo status di rifugiati che vivevano nel centro di accoglienza Cuor di lupo di Caldana, nel comune di Gavorrano, assistiti dagli avvocatisi sono presentati davanti al giudice per confermare quello che già avevano raccontato ai carabinieri. Ovvero, di essere finiti nelle mani di uomini che avevano promesso loro un contratto di lavoro e che invece non gli hanno mai corrisposto nemmeno le giornate pagate.

Un racconto coerente con quello che avevano già spiegato, più di due anni fa ai carabinieri: il pm Melchionna infatti, ha voluto risentire i sei giovani per cristallizzare le accuse e per raccogliere elementi utili per l’eventuale processo. I sei ragazzi hanno ripercorso le tappe di quei nove giorni d’inferno: la sveglia prima delle quattro del mattino, il viaggio con il pullman verso le campagne del Lazio, il lavoro dalle 7,30 alle 15,30 senza potersi fermare nemmeno per andare in bagno. Le urla dei caporali, quando rallentavano la catena, la linea di lavoro come l’hanno definita loro, per non perdere il rimo e produrre di più.

Tutto questo, sarebbe stato pagato 30 euro al giorno, due euro all’ora. Una volta finito il periodo di prova però, a giugno del 2018, i sei ragazzi sono rimasti senza il contratto e anche senza il compenso. Ad ottobre, uno di loro che aveva più volte chiamato uno dei caporali per chiedere quanto spettava a lui e ai suoi colleghi è stato avvicinato dall’uomo. «Vieni con me, ti do i soldi»: gli avrebbe detto. Fidandosi, lo ha seguito: ma non era solo e lo ha aggredito insieme ad altre cinque persone, prendendolo a calci e pugni.

Dopo quelle botte, il ragazzo era tornato nel centro di accoglienza e con l’aiuto del responsabile e dell’interprete aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri di Gavorrano, che hanno condotto una minuziosa indagine per risalire ai caporali. I nomi di sei uomini sono stati iscritti nel registro degli indagati. Sono: Beljur Ramanovski, macedone di 44 anni, residente a Gavorrano, difeso dall’avvocato Sergio Sorrentini, e titolare dell’impresa “Futura agricola” di Ribolla, Rustem Gjergj, albanese di 69 anni di Ribolla difeso dall’avvocato Manuela Spagnoli, Vasil Dyrmyshi, 45 anni, albanese di Ribolla, difeso da Barbara Tinacci, Andrea Lizaj, albanese di 45 anni, residente a Grosseto, Ferdinant Shetaj, albanese di 37 anni, residente anche lui a Ribolla e Nuredin Nuredini, macedone di 26 anni residente a Caldana, difesi dall’avvocato Beatrice Spinosa. I sei sono accusati di lesioni e di sfruttamento del lavoro.



I sei ragazzi, provenienti da vari paesi dell’Africa e dal Bangladesh, hanno ora trovato un lavoro vero. Alcuni sono rimasti in Maremma, altri si sono spostati in altre regioni. Ma due mattine fa si sono presentati davanti al giudice per raccontare l’inferno vissuto in quell’estate del 2018. Inferno condiviso anche con altri ragazzi, quasi tutti rifugiati, trovati nei campi dove venivano portati a lavorare dai caporali, che da Gavorrano e Ribolla arruolavano manovalanza a costo zero, con la promessa di un posto di lavoro e di un regolare contratto.