Saltano gli orali, slitta l’assunzione: “bloccati” 15 direttori dei servizi

GROSSETO

Non sono solo gli insegnanti e il personale amministrati-vo, tecnico e ausiliario, a mancare nella scuola italia-na. A rendere ancora più com-plicato il regolare inizio delle lezioni, per questo anno sco-lastico già messo in crisi dalle misure anti-Covid, è anche la mancata assunzione dei di-rettori dei servizi generali e amministrativi in diverse re-gioni. Indicati dall’acronimo Dsga, sono una figura nuova nel panorama del sistema scolastico nazionale, nati dal-le diverse riforme che si sono susseguite negli anni e che hanno portato all’accorpa-mento delle scuole in poli di-dattici e istituti comprensivi.

Per far fronte a questa ca-renza, nel 2019, il ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso per Dsga, da assu-mere entro il mese di settem-bre dell’anno successivo, affi-dando l’espletamento delle prove agli Uffici scolastici re-gionali. E qui, stando alla segnala-zione di un lettore del Tirre-no che vive a Firenze e che, peraltro, ha superato con suc-cesso la selezione, è arrivato l’inghippo.I tempi si sono differenzia-ti da regione a regione, con al-cuni uffici scolastici che han-no concluso le procedure e pubblicato la graduatoria, al-tri che ancora devono termi-nare le prove.

Così è in Toscana, dove «era previsto l’ingresso in ruolo di 230 Dsga», spiega il lettore. Ma poiché «la com-missione incaricata non è riu-scita a espletare gli orali in tempo, le assunzioni non so-no state fatte. In provincia di Grosseto i posti liberi sono 21, il ministero dell’Econo-mia e Finanza ha autorizzato l’assunzione di 15 Dsga a tempo indeterminato, con la spesa già autorizzata per set-tembre, ma i tempi si sono al-lungati e i posti sono rimasti vacanti».

Eppure anche in Maremma ci sarebbe stato un gran bisogno di direttori dei servizi generali e ammini-strativi, dato che molti diri-genti si sono trovati a fare i conti con l’inizio di anno sco-lastico più difficile che si ri-cordi, senza l’ausilio di que-sta preziosa risorsa. «Per concludere le proce-dure in Toscana – si legge nel-la mail inviata alla redazione – la commissione avrebbe do-vuto convocare gli ultimi 40 candidati, sui 270 giunti alle fasi finali, ma questo non è av-venuto. Siccome le assunzio-ni nelle scuole si possono fa-re entro il mese di settembre, si è optato per farle slittare di un anno.

Il risultato sono 200 posti di lavoro in meno in Toscana, di cui 15 a Grosse-to e provincia. Per la cronaca quello della Toscana non è l’unico Ufficio scolastico re-gionale a non aver espletato per tempo le procedure, poi-ché all’appello mancano an-che il Lazio, dove a lungo non si è trovato un candidato che accettasse il ruolo di pre-sidente di commissione, l’E-milia Romagna, dove gli uffi-ci scolastici non hanno lavo-rato a marzo e ad aprile cau-sa Covid, e la Liguria, che è stata abbinata alla commis-sione della Toscana», conclu-de il lettore.