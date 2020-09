«Indagare in ogni direzione possibile»: da un mese nessuna traccia di Elena

GROSSETO. Resta un mistero la scomparsa di Elena Miruna Nemteanu, la studentessa di 17 anni che un mese fa – la sera di venerdì 7 agosto – uscì di nascosto dall’appartamento di via Lombardia, a Grosseto, dove vive con i genitori e il fratellino, e non vi ha più fatto ritorno. Mamma Mihaela, oggi – un mese dopo – è convinta che non si tratti di un prolungato allontanamento volontario.



Qualcosa, probabilmente, già nelle prime ore trascorse fuori di casa, non andò come Elena aveva programmato, immaginato, sperato.



Nei familiari di Elena serpeggia la brutta sensazione che si stia perdendo tempo, continuando a ragionare – tutti – come se si trattasse di una fuga pianificata, con una destinazione certa. «Non è così, bisogna cambiare strada», chiede Mihaela. Chi sta cercando Elena fino a oggi ha compiuto indagini conoscitive (non avendo altre opportunità). Non ci sono, quindi, reati, sospettati, indagati.I margini di manovra nel condurre le ricerche sono ridotti, mentre in questi casi gli inquirenti hanno bisogno di muoversi a 360 gradi, in ogni direzione. Fino a oggi non è stato possibile approfondire certi legami, intercettare chi potrebbe sapere, insomma usare ogni mezzo investigativo. Il legale dei familiari di Elena, l’avvocato, chiederà proprio questo alla Procura.Sono una mezza dozzina i contributi e le segnalazioni giunti in questo mese. Nessuno è stato ritenuto attendibile. Nei filmati ricavati dalle telecamere di videosorveglianza (quelle di un’area di servizio sull’Autopalio e quelle del centro storico) mamma Mihaela non ha riconosciuto la figlia. Idem nel video girato in una discoteca della costa. Resta da chiarire, invece, il doppio accesso sul profilo Instagram di Elena, che la mamma non sapeva esistesse. Sono due ingressi ravvicinati fatti da luoghi diversi e distanti. Chi li ha fatti?Il 21 luglio viene fissato, a posteriori, come il big bang della volontà di Elena di allontanarsi da casa. C’è una discussione con Mihaela e Muraru. Elena, ha un fidanzatino di 19 anni molto geloso. «Sapevamo delle scenate che le faceva – sono parole di Mihaela – sempre per gli stessi motivi. Erano settimane che notavamo qualcosa che non funzionava nel rapporto che aveva con lui. Ci sembrava troppo possessivo: le vietava di andare al mare, di frequentare le amiche. Addirittura le chiedeva le foto quando usciva, per sapere com’era vestita. Questa cosa non ci è mai piaciuta e abbiamo cercato di dissuaderla» . Elena rimane a casa per una settimana, poi la sua vita, almeno in apparenza, torna quella di prima: alla nonna racconta di stare meglio. Il pomeriggio esce con un paio di amiche, la sera resta a casa. I genitori non sono a conoscenza di nuove frequentazioni, di brutte amicizie. Nella settimana prima di quel maledetto venerdì, Elena discute di nuovo con la madre e il 5 agosto ristabilisce un contatto con l’ormai ex fidanzato. Sms di cui si ignora il contenuto.Rapimento, sequestro, violenza. Con il passare dei giorni i timori dei genitori sono andati sempre di più in questa direzione. «Ci sentivamo dieci volte al giorno e adesso è un mese che non succede – spiega Mihaela – non credo che sia una sua decisione. Un mese senza soldi, senza cellulare, documenti, abbigliamento, è impossibile starci. È certo, a questo punto, che quella sera, poco distante da casa nostra, ci fosse qualcuno ad aspettarla. In questi 30 giorni crediamo che qualche pista da seguire sia venuta fuori. Noi non vogliamo perdere la speranza. La mia idea, fin da subito, è che Elena si trovi da qualche parte – non lontano da qui – e le venga impedito di mettersi in contatto con noi».Elena, tra qualche giorno, dovrebbe anche rientrare a scuola. La aspettano insegnanti e compagne del liceo Rosmini. Dopo essere stata promossa a giugno, adesso affronterà la terza dell’indirizzo economico-sociale.Nei primi giorni successivi alla scomparsa della studentessa, i cani molecolari avevano provato a seguire le tracce olfattive della ragazza. Il loro fiuto, però, si era fermato in via Sardegna, a 50 metri da casa. Qui Elena, intorno alle 20,30 di quel 7 agosto, era salita probabilmente nell’auto di qualcuno, facendo perdere le proprie tracce.Una ragazza intelligente, ribelle, con un carattere forte. Questa è Elena Miruna Nemteanu. Una descrizione che emerge dalle parole dei familiari, confermata da insegnanti e compagne. «A scuola, in passato, aveva dato qualche problema ma nel corso dell’ultimo anno scolastico era migliorata», racconta una ragazzina che la frequentava al Rosmini. Elena, peraltro, aveva già fatto perdere le proprie tracce, il 17 aprile del 2019. Anche allora Mihaela e Muraru vssero ore di ansia. I genitori si rivolsero alla polizia e gli agenti della mobile fecero scattare la task force delle ricerche, avviando una vera e propria battuta a tappeto in città. Fu ritrovata dopo una notte trascorsa a camminare (lo raccontò lei stessa) tra il Velodromo e le Mura.