Il caso Rossi di Monte dei Paschi e Le Iene: Degortes a processo per presunta diffamazione

GROSSETO Due querele per diffamazione scaturite da altrettante trasmissioni, entrambe incentrare sullo stesso argomento: la morte di David Rossi, ex manager del Monte dei Paschi, consumata il 6 marzo 2013, quando si è gettato – almeno secondo la Procura di Siena – dalla finestra del suo ufficio.



Una vicenda che secondo alcuni ha ancora delle lacune da colmare e sui cui si è concentrata un’inchiesta de Le Iene, firmata da Antonino Monteleone, che nel servizio mandato in onda ha fatto riferimento a festini a base di sesso e cocaina organizzati anche in Maremma da Antonio Degortes, proprietario della Capannina a Castiglione della Pescaia. Illazione per cui l’imprenditore ha sporto denuncia, ma ha anche replicato attraverso il blog “Dito nell’occhio”, senza risparmiare attacchi a Le Iene.



Proprio per via di questi attacchi, anche Monteleone, insieme all’autore del programma, ha presentato per diffamazione contro Degortes, che adesso è stato rinviato a giudizio al tribunale di Grosseto per il 20 ottobre.«Sono tranquillo, anzi contento – sono le parole dell’interessato – Anticiperemo alcune tematiche che saranno affrontate dalla Procura di Genova, che ha già smentito l’esistenza di festini a base di droga ed escort».I risvolti di questa vicenda si giocano infatti su due piani: il procedimento a Genova e il nuovo a Grosseto.Il primo – ancora nella fase delle indagini preliminari – è nato dopo la querela per diffamazione presentata da Degortes e i suoi avvocati,, dopo la puntata de Le Iene. Seppur senza citarlo mai direttamente, ma facendone chiaro riferimento (almeno secondo la denuncia) Monteleone ha sostenuto che i magistrati senesi avrebbe rallentato le indagini sulla morte di Rossi in quanto anche loro avrebbero partecipato ai festini, insieme a politici e dirigenti Mps, tra cui appunto David Rossi. Una ricostruzione – basata su molte testimonianze anonime – che è finita anche su Facebook, dove è stato pubblicato il servizio de Le Iene dando modo di rilanciare a più riprese l’accusa da parte degli utenti del social.A tutto questo Degortes ha risposto con una querela presentata in Procura a Grosseto, girata poi alla Procura di Genova in quanto è la titolare per le indagini sulla magistratura toscana, ma anche attraverso una trasmissione Facebook, “Dito nell’occhio”, rivolgendosi direttamente a Monteleone, anche con espressioni colorite.«Un giornalista che ritengo più adatto a Novella Duemila che a un giornalismo d’inchiesta», ha detto Degortes durante la trasmissione. E ancora: «Non ci si può trincerare nella ricerca della verità per fare dieci puntate delle Iene, caro Monteleone, ne bastava una, dicevi che c’era questo e andavi in Procura e consegnavi gli atti». Oppure: «Le Iene fanno risultare delle verità», «Bisognerebbe tu facessi giornalismo reale».Inoltre, ci sono alcuni riferimenti ai profili Facebook: Degortes avrebbe infatti condiviso un articolo della giornalista Selvaggia Lucarelli, nel quale si smentisce la ricostruzione fatta da Le Iene sulla strage di Erba. Tutti passaggi finiti al centro dell’imputazione per cui Degortes dovrà rispondere nel dibattimento che prenderà il via il 20 ottobre nel tribunale di Grosseto. «Non vedo le condizioni per la diffamazione: entrambi sono personaggi pubblici e Degortes ha usato la sua nota ironia – dice l’avvocato Baccheschi – Siamo felici di poter andare al dibattimento per portare le nostre tematiche, che poi riporteremo nel procedimento di Genova». —