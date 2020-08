Separati dal Covid, i bimbi riabbracciano la nonna dopo 7 mesi

Aspettavano le vacanze per poter andare in Calabria e rivedere i nonni, ma prima di riuscirci hanno dovuto affrontare un'altra disavventura

GROSSETO. Sette ore a Bolzano fermi per un guasto all’auto, di sabato, con 38 gradi e i bimbi sudati fradici. Poi tutto si risolve grazie a loro, due giovani stranieri pronti a dare il loro aiuto (e gratis) a una famiglia di Grosseto mentre altri meccanici italiani avevano calato le saracinesche alle 11 di mattina. E così, dopo 7 mesi di distanza, l’abbraccio dei bimbi alla nonna è solo merito di un ragazzo dominicano e di un albanese.

Chi parla è il grossetano Marco Bigozzi, che con la moglie Virginia Staglianò e le loro splendide creature, Alice e Mattia, si sono trovati alle prese con una disavventura meccanica in Trentino, mentre tornavano a casa. La loro vacanza è durata da sabato 25 luglio al 1° agosto.

I piani erano che «il 1° agosto sera – racconta Marco – saremmo tornati a dormire a Grosseto; poi la mattina dopo saremmo ripartiti per la Calabria, per portare i bimbi dai nonni, i genitori di Virginia che non vedevano da 7 mesi per via del Covid. Il ritorno a Grosseto e la ripartenza pressoché immediata erano incastrati a puntino per i nostri impegni di lavoro». Dunque tutto doveva combaciare a pennello; ma gli imprevisti ci hanno messo lo zampino. Perché in partenza dal Trentino, sotto Bressanone, l’auto ha cominciato a decelerare senza far rumore, perdendo potenza.

«Sono riuscito ad accostare in una piazzolina subito dopo una curva, in autostrada; un punto abbastanza pericoloso dove ho trovato un’unità mobile di soccorso stradale che già soccorreva due automobilisti. La mia macchina aveva perso il liquido di raffreddamento con il rischio di fondere il motore. L’operatore ha capito che era un danno grave e ha chiamato il carroattrezzi del soccorso stradale, che ci ha caricati a bordo. Il punto è che in Trentino, sabato e domenica, è praticamente tutto chiuso. Lui da contratto mi avrebbe dovuto portare a Trento, ma a un certo punto è sceso e ci ha detto.

“Se vi lascio a Trento, i meccanici saranno tutti chiusi e dovrete aspettare lunedì”. E magari ci sarebbe stato anche un pezzo da ordinare, col rischio di allungare ulteriormente i tempi e precludere ai bimbi l’abbraccio coi nonni. A quel punto c’era un’altra ipotesi. «Se invece che a Trento volete provare a Bolzano dove c’è un’officina che conosco – ha detto questo giovane albanese – io potrei lasciarvi là”. Che fare? Abbiamo provato a seguire questa strada. Siamo arrivati a Bolzano, dove il tipo del carroattrezzi ci ha lasciati nell’officina che lui conosceva, ma poiché erano già le 11 e i meccanici stavano sbrigando altri lavori e di lì a poco avrebbero chiuso...», il consiglio che ci hanno dato in officina è stato quello di guardarsi intorno e fare il giro di altri meccanici in zona.

«Io ho provato – dice Bigozzi – ma stavano chiudendo tutti e mi rimandavano a lunedì. Intanto i miei bimbi erano in macchina sotto l’afa, fradici e stremati, con 38 gradi. Tornato all’officina dov’ero stato lasciato ho trovato un ragazzo dominicano di nome Felix, che ha compreso la situazione e ci ha lasciato il suo cellulare. Lui doveva scappare a casa, aveva il figlio malato, ma si è reso disponibile a tornare. In pratica il titolare stava chiudendo e lui alla zittina ci ha offerto il suo aiuto. “Se volete darò un’occhiata io – ci ha detto – Se mi aspettate torno dopo pranzo”. E così è stato: non avendo la macchina si è fatto persino accompagnare da un amico. Si è piazzato con la torcia a guardare sotto la macchina, e in poco tempo ha trovato e accomodato il danno. Aveva un suo locale stracolmo di attrezzi, tant’è che il suo amico ci ha detto: “è un genio: lo chiamiamo il Drago, perché risolve i guasti in poco tempo”. Una fortuna averlo trovato. Felix è stato felicissimo di averci risolto il guaio.

«Io ho cercato in tutti i modi di dargli dei soldi ma lui non li ha voluti e mi ha detto: “l’ho fatto con il cuore per i vostri bimbi”. Mia moglie in lacrime si è emozionata: “Domani è il compleanno del piccolo e tu ci dai la possibilità di festeggiarlo con i nonni”. E Felix ha sorriso: “Bene, con questi soldi ci comprerete un regalo per lui”. Siamo andati via contenti: io avevo il magone, così Virginia, ed è nata una bella amicizia. È vero che situazioni e persone sono sempre diverse, ma la mia storia personale racconta questo. Che due ragazzi stranieri ci hanno aiutati in terra italiana. Dispiace molto continuare a sentire la parola “stranieri” in chiave negativa. Senza quei due ragazzi non ci sarebbe stato l’abbraccio tra i miei figli e la loro nonna: quella è la foto simbolo di tutto». –