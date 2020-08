Concorso per 10 posti in Comune, si presenta un candidato su due

GROSSETO. Erano attesi in cinquecento, si sono presentati in meno della metà. Parliamo della prima tranche di candidati alla maxi preselezione che si è aperta il 4 agosto nella scuola Ungaretti di via Portogallo per il concorso pubblico che assegna dieci posti di lavoro, a tempo indeterminato, alle dipendenze del comune di Grosseto e con la qualifica di collaboratore amministrativo.

(Foto Agenzia Bf)

Stando alle iscrizioni, gli aspiranti sono complessivamente più di 3mila. Ecco perché palazzo civico ha organizzato una tre giorni di preselezione con due round ad ogni giornata – mattina e pomeriggio – per singole batterie da 500 candidati. Bisogna del resto fare di necessità virtù alla luce delle prescrizioni anti-contagio da coronavirus. All'esordio, lamattina del 4 agosto, è filato tutto liscio ma organizzare una “evento” – e con tali numeri – ai tempi del Covid non è stata una passeggiata: c’è da misurare la temperatura corporea a ogni partecipante, la cui geolocalizzazione durante la prova deve restare “agli atti” (qualora fosse necessaria un’indagine epidemiologica), devono essere garantire le distanze di sicurezza (un metro e 80 centimetri) e sanificati tutti i locali ad ogni fine “turno”.

(Foto Agenzia Bf)

Via Portogallo, 4 agosto, ore 8,30. La stragrande maggioranza dei candidati è già all’interno dei cancelli di della scuola. Sono sette complessivamente i varchi: si accede all’uno o all’altro a secondo dell’iniziale del cognome, con una “capienza” variabile ma che non supera il centinaio di presenze. Ad ogni aspirante che si fa avanti, i volontari della Misericordia o il corpo militare della Croce Rossa misurano la temperatura. Tutti indossano la mascherina correttamente – c’è chi ha optato per quella chirurgica e chi per la Fpp2 – e tutti mantengono le distanze di sicurezza.

La marcia dei candidati verso la scuola Ungaretti (Foto Agenzia Bf)



La scuola di via Portogallo è stata scelta perché adeguata alle necessità: «Abbiamo utilizzato due palestre, un auditorium e quattro corridoi di accesso alle aule», spiega Alessia Gaggioli, responsabile del servizio reclutamento e formazione del comune di Grosseto.



(Foto Agenzia Bf)

Sono venticinque i dipendenti comunali impiegati sia nella registrazione dei candidati che nella vigilanza. All’interno del plesso scolastico ci sono poi una decina di agenti della polizia municipale, oltre alla pattuglia in servizio su strada: lungo un tratto di via Portogallo – tra via Unione Sovietica e via Jugoslavia – il 4 agosto, il 5 e il 6 agosto è vietato sia il transito che la sosta. Ogni dettaglio, anche la modifica della viabilità, era stato per preordinato per l’arrivo di un migliaio di persone (tra la mattina e il pomeriggio del 4 agosto) e, visto che in più della metà non si sono presentati, tutto si è svolto molto agevolmente: anche la ricerca di uno stallo di sosta (gratuito) nelle vicinanze per chi avesse voluto raggiungere la destinazione in auto.



Tastando il polso al dirigente del settore personale del Comune Felice Carullo, emerge che il 70 per cento degli oltre 3mila candidati arriva da Grosseto (comune e provincia) mentre il 30% dal resto d'Italia e in particolare da Lombardia, Lazio e anche Sardegna. A colpo d’occhio la maggioranza è donna. «Ci si prova... vedremo», dice Giulia Andreini, 31 anni, grossetana, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Siena; «La speranza c’è», le fa eco Simona Alessandrini, 29 anni, grossetana anche lei, diplomata allo psicopedagogico. Un po’ trafelata, l’ultima ad arrivare da Orbetello è Graziana Bianchi: «Questo è l’ultimo concorso, eh...», dice un po’scaramanticamente. La prova dura un’ora: sono domande a risposta multipla. Il 5 agosto si replica, il 6 idem. Poi bisognerà attenderà la data dell’inizio delle prove vere e proprie a cui saranno ammessi solo 100 candidati.