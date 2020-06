La lavanderia Soddu va alla conquista degli hotel di lusso della Versilia

GROSSETO. Un pezzo del successo di ogni hotel sta nella qualità di biancheria e tovaglieria. Nessuno ci pensa, ma dietro a lenzuola profumate, accappatoi soffici, asciugamani coordinati all’arredo e tovaglie di buon gusto, c’è una vera e propria industria. È la specializzazione della lavanderia industriale Soddu di Grosseto.

Fra le attività produttive di punta della Toscana nel lavaggio, confezionamento e noleggio di biancheria e tovaglieria per alberghi. Azienda gioiello che in 26 anni è diventata in Toscana la seconda realtà del settore, e ora si accinge a dare l’assalto al cielo dell’hotellerie di Firenze e della Versilia con l’obiettivo di conquistare nel Granducato la leadership assoluta.

«Avremmo dovuto aprire il nuovo snodo logistico di Viareggio, dove abbiamo clienti, ma la pandemia di coronavirus ha ritardato tutto», spiega Irene Soddu, ventottenne responsabile commerciale dell’azienda e predestinata a diventarne la guida, quando il babbo e la mamma le lasceranno le redini. «La crisi ha rallentato la messa in opera del piano di espansione perché tutte le strutture ricettive si sono fermate e abbiamo dovuto ridurre molto il lavoro. Ma rimaniamo ottimisti, perché il lavoro siamo abituati ad andarcelo a cercare.

E perché la nostra caratteristica aziendale consiste nell’offrire soluzioni su misura ai problemi dei clienti. Servire meglio la zona della Versilia e Firenze, ci consentirebbe di incrementare il lavoro a ciclo continuo e dipendere meno dai picchi stagionali». La lavanderia Soddu è un’azienda solida. Già oggi ha un fatturato di sette milioni di euro (2019) e dà lavoro a 58 dipendenti, cui si aggiungono 62 addetti stagionali in primavera e estate.

Una flotta di 15 camion e furgoni garantisce le consegne ai clienti. Oltre a lavaggio e stiratura, Soddu è in grado di fornire a noleggio una vasta tipologia di prodotti: dalle lenzuola, a teli da bagno a scendibagno, accappatoi, articoli per Spa, piscine, resort, e prodotti per ristoranti come tovaglie, tovaglioli e coprimacchia. Nel grande capannone nella zona artigianale all’uscita "Campagnatico" della Due Mari c’è un impianto industriale composto da due gigantesche lavacontinuo del costo di oltre un milione di euro, dieci essiccatori e cinque "mangani" per la stiratura.

«Quello che ci caratterizza - continua Irene - è l’attenzione alle tematiche ambientali. Il nostro è un ciclo produttivo ecologicamente sostenibile: siamo energeticamente autosufficienti grazie all’impianto fotovoltaico installato sul tetto del capannone e per la stiratura utilizziamo vapore prodotto da una caldaia a cippato. Solo il 15% dell’acqua che ci serve per il vapore, inoltre, proviene dalla falda, perché abbiamo realizzato un laghetto artificiale che raccoglie acqua piovana e un impianto di riciclo dell’acqua di lavaggio che poi viene riutilizzata.

Per rimanere su livelli di eccellenza investiamo costantemente e negli ultimi due anni abbiamo rinnovato tutti i macchinari. Ora toccherà alle dotazioni informatiche e agli uffici». Investimenti che hanno un riscontro nel successo di mercato. Lavanderia Soddu ha in portafoglio più di 400 clienti tra Toscana e Lazio. Ed è specializzata nei servizi di noleggio, lavaggio e stiratura di biancheria per hotel a 4 e 5 stelle. Fra i clienti, solo per fare qualche nome, Terme di Saturnia, Pellicano, San Casciano dei Bagni, Bagni di Pisa, Grotta Giusti, Castello di Velona, Principe di Piemonte, Excelsior Marina di Massa, Tombolo Talasso Resort, Riva del Sole, Golfo del Sole.

«Lo scorso anno - conclude la giovane manager - ho capito che era arrivato il momento di riprendere la tradizione del nonno e abbiamo iniziato a produrre capi di biancheria per forniture alberghiere di qualità da proporre ai clienti. Oggi possiamo garantire alle strutture capi con il marchio albergo, come asciugamani, salviette, costumi da piscina, accappatoi. Così il cliente ha un servizio completo». --