Parrucchieri, incognita riaperture: migliaia di appuntamenti sospesi

GROSSETO. L’agenda degli appuntamenti è già piena. La prossima settimana non c’è un posto libero dal parrucchiere. C’è chi da giorni ha cominciato a tempestare di messaggi e telefonate il coiffeur di fiducia. Tra code improvvisate per tenere a bada tre mesi di astensione dalle forbici, e cappellini per nascondere chilometriche ricrescite che la tinta fai-da-te non è riuscita a camuffare, quando nei giorni scorsi è spuntata la data del 18 maggio le chiome maremmane vi hanno letto la salvezza.



l’attesa in toscana



Ma è stata una doccia – sarebbe meglio dire uno shampoo – fredda: il presidente della Regione Toscananon ha infatti ancora sciolto il nodo su quando effettivamente le attività di cura della persona – parrucchieri, barbieri, estetisti – potranno riaprire. Il governo lo consente dal 18 maggio, ma lascia alle Regioni la facoltà di decidere altrimenti. E così, mentre in molte parti d’Italia i parrucchieri riaprono (la Sardegna già da ieri), la Toscana è “tra color che son sospesi”: non è detto che sia il 18 maggio, più probabile il 21. Ma non c’è niente di certo. Il problema è che l’annuncio, nei giorni scorsi, della possibilità di riaprire il 18 maggio ha comprensibilmente spinto tanti a telefonare subito per fissare un appuntamento. Che ora tocca disdire. E il disagio non è solo dei clienti. Grandi o piccoli che siano, in città come nei paesini, i saloni si trovano ad affrontare un’ulteriore difficoltà.«Avevo avvertito i clienti che, se c’era qualche novità, avremmo rimandato. E ora mi trovo con l’agenda piena per tutta la prossima settimana e trentacinque persone da richiamare», diceche a Montiano ha il negozio di parrucchiera Celebrity. Sandra lo gestisce da cinque anni e avrebbe tutto lo spazio per poter riaprire garantendo le distanze. «Sono sola, ho due postazioni distanti – spiega – anche i lavaggi sono separati e di solito lavoro con due clienti contemporaneamente. Insomma, gli spazi ci sono».Dall’altra parte ci sono i clienti. «Disperati – dice Sandra –. Le donne al limite si possono fare una coda, ma ci sono certi uomini che vanno in giro che sembrano orsi. E ora che si riaprono i negozi, le attività, gli uffici, che, insomma, non si sta più chiusi in casa, c’è anche bisogno di essere in ordine. Poi ci sono persone che non riescono a piegarsi e non possono lavarsi i capelli da sole. Insomma, andare dal parrucchiere è anche una questione di igiene». E all’igiene pensa anche Sandra, in questi giorni di sospensione. «In questo momento sto pulendo – dice – e voglio anche sanificare l’ambiente. Sia per me che per i clienti. Avevo imbiancato la settimana prima di chiudere…».Insomma, Sandra sarebbe pronta. E aspetta solo la data per riaprire. «E mi rompe non poterlo già fare. La banca continua a chiamare, hanno già mandato l’F24 per il 18: ma io sono a zero, non capiscono che non si lavora per diventare ricchi, ma per andare avanti». Sandra ha anche preso un prestito di 10mila euro dallo Stato ma, a due settimane dalla richiesta, ancora non si sa nulla. «Ho due Riba () arretrate – dice – e ancora non pagate, quelle di marzo e aprile, visto che non ho lavorato. Sono 1.500 euro. Ma, finché non le pago, la ditta che mi fornisce i prodotti non mi fa un nuovo ordine. Ma io sono combattiva e non mi arrendo»., un’istituzione tra i parrucchieri grossetani, ha invece giocato d’anticipo ma è un’eccezione. «La confusione è generata dal fatto che spesso partono notizie non molto chiare – dice – ma io mi informo. Rossi ha fatto la cosa più intelligente: aspettiamo le linee guida e le normative, perché le attività non si improvvisano». E così ai tanti clienti che lo hanno contattato nei giorni scorsi, Pareti ha detto di aspettare.«Sono forse l’unico a Grosseto che non ha preso appuntamenti – dice –. Rimangono tutti sorpresi, mi dicono: “Ma ho sentito che Tizio riapre”, “Ma Caio prende appuntamenti”. Io dico di aspettare». Anche se non è facile: «Ho contato almeno 200 richieste in coda. Ma il problema, oltre al “quando”, è il “come”. La mia è un’attività anomala a Grosseto, siamo dodici persone al lavoro, ho quattordici postazioni e quattro lavaggi. Se verrà stabilito che la distanza da tenere è di un metro, potrei avere otto postazioni e due lavaggi. Ma se dovesse essere 1,80 metri, dovrei rinunciare a più posti. Il problema è che al momento non sappiamo niente. Le normative dovevano essere messe in piedi con un po’ più di anticipo. Se prima mettiamo facevo 50 servizi al giorno, domani quanti ne potrò fare? Trenta? Venti? Non lo so».