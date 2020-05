Discoteche e locali notturni: a rischio un intero settore

GROSSETO. Una parte importante del settore turistico nel territorio maremmano è legata al mondo del divertimento notturno. Discoteche e locali che, oltre a rappresentare una risorsa importante per l’economia, garantiscono anche posti di lavoro a centinaia di operatori che, di fatto, adesso si trovano senza tutele, senza garanzie e senza prospettive imminenti.

Domani, ad esempio, avrebbe dovuto essere il giorno della riapertura della discoteca Tartana a Scarlino, uno dei locali storici della costa Toscana. Che, invece, rimarrà come tutti gli altri con i cancelli chiusi e gli impianti spenti. «Per molti dei ragazzi che lavorano con noi è il lavoro principale - spiega Silvio Passini, proprietario della discoteca -. Questo è un mondo che genera un indotto enorme, con numeri e fatturati importanti. Siamo consapevoli che il virus creerà problematiche a tutte le attività, siamo tutti nell’incertezza e chiaramente il nostro settore è quello maggiormente a rischio: mantenere il distanziamento sociale in una pista da ballo è impossibile.

Da parte nostra cercheremo di attuare tutte le indicazioni che ci arriveranno dalle varie task force ma, se non viene debellato il virus, la ripresa del nostro settore sarà molto difficile». Passini evidenzia un altro rischio che la mancata apertura potrebbe portare con sé. «Se non riaprono le discoteche - dice - chi impedisce ai ragazzi di ritrovarsi sulle spiagge o nei parchi creando assembramenti improvvisati? Chi li controllerebbe a quel punto? I locali sarebbero luoghi sicuri, con direttive precise, magari aumentando i metri quadri per persona o cercando di distanziare maggiormente la pista con i tavoli del locale».

C’è poi un altro aspetto. «La nostra chiusura - dice Passini - influisce anche a livello turistico. La speranza è di trovare assieme al Governo un protocollo che ci permetta di riaprire le attività con regole, magari anche ferree, ma che tutelino gli avventori e anche tutti i lavoratori del settore». Discorso simile anche a Grosseto. «Nessuno ci ha ancora detto niente, non sappiamo se e quando riusciremo ad aprire - dice Aldo Giuliani, gestore del Faq e pronto ad aprire La Terrazza Beach a Principina -.

Saremo sicuramente l’ultimo settore che potrà ricominciare in quanto la nostra attività è per definizione un luogo di aggregazione. Noi non possiamo mettere la gente distanziata sulle poltrone come nei cinema o nei teatri». Giuliani si dice perplesso «soprattutto perché siamo stati completamente trascurati - precisa -. Ancora non ci sono proposte, idee, protocolli, continuiamo a sostenere le spese dei nostri locali senza alcun aiuto. Il problema riguarda anche i dipendenti. Tante persone facevano affidamento su questa attività e adesso si trovano senza lavoro e senza tutele.

So che le varie associazioni di categoria si stanno muovendo ma non sembra che ci sia dialogo con il Governo». Ancora più duro è Antonio Degortes della Capannina di Castiglione della Pescaia. «Per noi è come una guerra contro un Governo che non ha preso minimamente in considerazione una parte importante del mondo imprenditoriale turistico come è quello dell’intrattenimento notturno. Rappresentiamo 80mila persone e più di 3mila imprese e siamo alla fame. Non rientriamo in nessun decreto e chi ha un locale estivo difficilmente potrà riaprire. Personalmente ho fermato i lavori che avevo iniziato a gennaio; inoltre lo scorso anno avevo 43 dipendenti che quest’anno sono tutti a spasso, con la conseguenza che chi faceva la stagione non ha una tutela. Era già tutto pronto: contratti firmati, dj fissati, ristrutturazione iniziata e adesso è tutto annullato».

Degortes parla anche come rappresentante di Assointrattenimento, l’associazione di categoria del settore. «Come Assointrattenimento - dice - abbiamo fatto alcune proposte legate più che altro a un senso di responsabilità, chiedendo degli aiuti per sostenere le spese durante la chiusura. Non è infatti possibile garantire il distanziamento sociale; con 2mila ragazzi di venti anni in discoteca bisognerebbe assumere altrettanti steward. Così, se dobbiamo stare chiusi, almeno che siano previsti dei sostegni al settore che rimane una parte trainante del turismo».