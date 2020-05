Klaudjo e il parco da 200 mq davanti al locale. «Caro Rossi, mi ci fai mettere i tavoli?»

Che avesse il cuore d’oro già si sapeva – lo ha dimostrato anche di recente, a Pasqua, con una generosa iniziativa: ma Klaudjo Viska è anche un imprenditore con spirito d’iniziativa. Di origini albanesi e da vent’anni in Italia, titolare del Lux Lounge Drink – un bel locale in via Orcagna – ha riaperto la sua attività ieri, dopo due mesi di serrata. Era il 10 marzo, giorno che precedette la firma del decreto con cui il premier GiuseppeConte blindò il Belpaese, quando spense la macchinetta del caffè. Il locale di Klaudjo si apre su un grande parco-giardino di 200 mq: e più di un cliente, affacciatosi ieri al Lux, ha pregustato la possibilità di assaporare un Espresso – rigorosamente da asporto (quindi non nella tazzina ma nel bicchierino di plastica) – in quello spazio verde. E no, non si può, almeno per ora. Tant’è che Klaudjo non ha potuto accontentare i desiderata degli avventori. Ha però deciso di avanzare una proposta al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, percorrendo – più o meno consapevolmente – il solco già tracciato dal sindaco di Montieri Nicola Verruzzi, che ha dato via libera agli esercenti a impiegare vie e piazze del paese mignon e delle frazioni per allestire tavoli e posizionare sedie e panche: ovviamente, nel rispetto dell’obbligo del distanziamento sociale.



«Distanze garantite»



Da ieri mattina al Lux Lounge Drink l’attività è ripresa: e i clienti sono subito ricomparsi, grazie anche alla vetrina di Facebook, che informa su riapertura, orari e menu del locale; così, o vanno di persona o telefonano per ordinare colazioni o cocktail da asporto o con consegna a domicilio. «Qualcuno mi ha chiesto se poteva bere il caffè nel parco – descrive Klaudjo – ma io ho dovuto dirgli di no. E allora ho pensato di chiedere al presidente Rossi se posso utilizzare la mia “corte” verde, che è di 200 mq, per allestire tavoli: qui ho spazio per una trentina di tavoli e posso assicurare un metro di distanza tra una seduta e l’altra allo stesso tavolo, e due metri tra un tavolo e l’altro». «Se mi fosse accordato il permesso – aggiunge il giovane imprenditore – i clienti aumenterebbero e io richiamerei al lavoro i miei dipendenti, che sono sei e per i quali ho chiesto la cassa integrazione in deroga. Non sarebbe meglio per tutti? Risparmierebbe anche lo Stato».Per dare gambe alla sua idea Klaudjo si è fatto avanti con Confcommercio, a cui è associato. «Condividiamo al 100% la proposta di questo giovane imprenditore – commenta la direttrice di Confcommercio– e lunedì invieremo una lettera-istanza al presidente della Regione e al sindaco. Non si deve del resto liberalizzare nulla: basta un po’ di buon senso. È del resto un paradosso che sia ammesso allontanarsi di una trentina di metri da un bar per sedersi sulla panchina di un marciapiede a bere un caffè e non si possa fare la stessa cosa in un parco di 200 mq, dove per altro, essendo immerso nel verde, assicura anche una maggiore ossigenazione. Lo spazio è spazio: chiediamo che quello privato antistante un locale, per esempio, sia equiparato a quello pubblico, se ovviamente possono essere garantite le distanze anti-contagio».E per Klaudjo e Sara –, la mamma dei suoi due figli, marchigiana d’origine ma la coppia si è conosciuta nove anni fa proprio a Grosseto – sarebbe un bel traguardo se il via libera arrivasse a stretto giro: il 31 maggio sarà trascorso un anno da quando hanno preso in mano le redini del locale. In tanti sarebbero felici per la coppia: ad aprile Klaudjo e Sara si erano offerti per cucinare il pranzo di Pasqua e di Pasquetta per tutte quelle famiglie messe in difficoltà dall’emergenza sanitaria, dimostrando di avere un grande cuore.