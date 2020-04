L’imprenditore del Porca Vacca: «Se è così, si fa prima a restare chiusi»

GROSSETO. Rischia di trasformarsi in un martirio la riapertura di ristoranti e pizzerie, paninoteche e enoteche e qualunque locale la cui filosofia è quella di accompagnare il buon cibo con la convivialità. I tavoli dovranno essere distanziati e quindi in un numero ridotto. I locali sanificati: e non basterà una volta al giorno. I dipendenti dovranno indossare mascherine. E il titolare avrà l’obbligo di metterà a punto una non meglio dettagliata relazione anti-contagio. Ma il problema non è rispettare la singola regola: è il caos complessivo. Con uno dei più noti imprenditori della ristorazione grossetana – Angelo Perla del famosissimo Porca Vacca, la steakhouse dei maremmani (e non solo)– Il Tirreno prova a descrivere quelli che potrebbero essere gli scenari in cui dovrà muoversi un ristoratore che volesse riaprire quando la Fase 2 entrerà nel vivo. E lo facciamo tenendo per buono – per ora – ciò che prescrive l’ordinanza del presidente della giunta regionale del 18 aprile, la n. 38, che puntualizza le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Le distanze

Con sette locali tra Toscana, Liguria, Alto Lazio, e Umbria – e uno in procinto di essere inaugurato a Calenzano se non fosse stato per l’emergenza coronavirus – e 230 dipendenti, Angelo Perla ha provato a fare una simulazione su come potrebbe/dovrebbe essere trasformato il Porca Vacca di Grosseto. «Abbiamo preso una delle salette da 96 posti – spiega l’imprenditore – e abbiamo riposizionato i tavoli rispettando le distanze previste dalla norma (1,80 m). Utilizzando tutto lo spazio a disposizione, i posti scendono da 96 a 20. Cioè si riducono a un quinto: 70-80 per 900 mq di locale sui 300 che avevamo prima». «Se serve per tutelare la salute – aggiunge – va benissimo, però mi devono dire come conservo il posto di lavoro dei miei dipendenti, 32 a Grosseto e 230 complessivamente. Io non voglio licenziare nessuno».



Persino la chance degli ammortizzatori sociali non rassicura l’imprenditore: «Venticinque giorni fa – dice –ho richiesto la cassa-integrazione in deroga per tutti i dipendenti. L’Inps ha accettato la mia domanda ma nessuno dei miei ragazzi ha ricevuto un soldo; mi è stato detto che dalla risposta dell’Inps trascorre un mese: possibile che lo stipendio di marzo venga pagato a maggio? È stata fatta gran confusione quando è stato annunciato che la cassa integrazione poteva essere anticipata dell’imprenditore o dalle banche».Torniamo alla proiezione del Porca Vacca ai tempi del coronavirus: 70-80 posti anziché 300 ma con la possibilità anche di consegnare cibo (già adesso è consentito). «Ammettiamo che si apra con sei dipendenti ai quali se ne aggiungono altri sei se riusciamo a fare un po’di consegne a domicilio. In tutto, 12 dipendenti. E gli altri venti? L’unica soluzione è che venga concesso un allungamento della cassa integrazione in deroga, ma anche su questo non c’è certezza».Ma anche la consegna a domicilio – se un ristoratore non era già attrezzato per il catering – rischia di essere un bagno di sangue. «Se voglio fare consegne a domicilio devo investire nell’acquisto di mezzi – dettaglia Perla – e assumere almeno due autisti. Se invece voglio servirmi delle piattaforme come Deliveroo o Just. it su 10 euro di spesa del cliente, 3 euro vanno per la consegna e, tenuto conto che le spese per il personale pesano per il 34% circa significa che si lavora in rimessa. Posso anche accettarlo se ho una struttura flessibile dei costi: ma qui siamo chiusi e continuiamo a pagare la Tari, il suolo pubblico e nessun provvedimento è giunto sul fronte degli affitti dei locali». E c’è altro. Le prescrizioni per chi intende riaprire prevedono sanificazioni frequenti. «Sapete – chiede Perla – quanto costa far sanificare due volte al giorno da una ditta che certifichi la sanificazione un locale da 900 mq come il mio? Trecento euro».«Ecco, questa situazione una realtà imprenditoriale come la mia potrebbe anche sfangarla e io potrei anche avere benefici dal fatto che altri spariranno. Ma la mia è l’ottica di imprenditore e non posso non pensare a tutti coloro che a Grosseto fanno e hanno fatto impresa. Ecco perché dico che se devono farci aprire a queste condizioni che ci uccideranno forse è meglio restare chiusi. Penso a chi ha un bar da 40 mq: se all’interno ci sono due operatori, può entrare un cliente alla volta per uno scontrino di un caffè cioè di un euro. Ci rendiamo conto? Noi ci assumiamo responsabilità ma vogliamo tutele: a partire dalla cassa integrazione in deroga per i dipendenti ».