Ma all’orto si può andare? Due pareri a confronto

AMIATA. Covid 19 e agricoltura. Per alcuni che esercitano l’attività agricola senza partita Iva, i cosiddetti “hobbisti”, le disposizioni sono ancora fumose. Dopo l’appello dall’Amiata del coordinatore dell’Associazione biodistrettto Amiata Mario Apicella, che invocava la mobilità per i parenti fino al sesto grado che prestano opera in imprese di famiglia e maggiore libertà per gli hobbisti, Il Tirreno ha tastato il polso a Enrico Rabazzi, presidente della Cia di Grosseto e vicepresidente Cia Toscana.



«Il decreto Conte – spiega Rabazzi – stabilisce chiaramente che possono muoversi e lavorare i terreni i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli con partita Iva e iscritti alla Camera di Commercio. Possono spostarsi anche gli Iap, cioè gli imprenditori che ricavino dal 50% al 25% del reddito dal lavoro della terra e abbiano partita Iva. La lista “sicura”, a cui si aggiungono coloro (ex articolo 2135) che sono operai o hanno proprietà, con partita Iva, si chiude qui».



Il problema è che ci sono (secondo l’interpretazione fornita da Apicella) tutti coloro che sono ex articolo 2135, senza partita Iva, il cui via libera alla circolazione è dubbio. «È sul filo di lana tutta la categoria dei cosiddetti hobbisti – spega Rabazzi – cioè coloro che sono senza partita Iva e non producono per vendere, ma solo per consumo familiare. Costoro, secondo il decreto, non si possono spostare né all’interno del Comune né fuori Comune, a meno che non lo debbano fare per assoluta e comprovata necessità. Faccio un esempio. Può darsi che tengano dei cani nel loro appezzamento e in questo caso possono muoversi» per occuparsi di loro.«Comprovata necessità. Insomma – chiarisce ancora Rabazzi – non possono muoversi per andare a piantare le patate. Ma visto che c’è spazio per un’interpretazione della norma, consiglio di consultare la polizia municipale o i carabinieri. Stessa cosa per i movimenti delle persone che sono parenti, fino al sesto grado, dei titolari di azienda dove devono andare a lavoro. In questo caso se si tratta di spostamenti fuori Comune non potrebbero muoversi, secondo la norma».La materia è insomma abbastanza farraginosa e Apicella, coordinatore del biodistretto Amiata che continua a tenere alta la guardia sulla questione, la risolve così: «Non esistono hobbisti – dice – perché tutti quelli che vanno a lavorare la terra, terreni e orti, anche per uso familiare, se lo fanno per indifferibili necessità, possono invocare l’ex articolo 2135 dove non è specificato che l’imprenditore agricolo debba per forza avere partita Iva. Nell’autocertificazione si scriverà “improrogabili necessità” e “imprenditore agricolo”. Io non dico che tutti debbano precipitarsi all’orto. Anche le potature possono essere eseguite a maggio, ma ci sono anche altri lavori di adesso. Anche se non si ha partita Iva, la produzione di prodotti della terra rende, chi li fa, imprenditore agricolo a tutti gli effetti. E poi i nostri castagni, olivi e orti costituiscono un paesaggio storico dell’Amiata. Perché mandarlo in rovina? » .Rabazzi, che si dispiace moltissimo di questa situazione, specifica: «C’è una linea d’ombra da interpretare, perché in effetti è molto personale la valutazione di “inderogabile e comprovata necessità”. Per esempio mi ha chiamato un socio Cia che ha delle arnie di api che stanno sciamando. È un hobbista ma dovrebbe andare. L’ho consigliato di consultare la polizia municipale». –