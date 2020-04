Coronavirus, 18 nuovi contagi in ventiquattr’ore in provincia di Grosseto

GROSSETO. Diciotto nuovi contagi in un solo giorno, dopo una settimana nella quale i nuovi casi di Covid si contavano nell’ordine di uno, due, massimo cinque al giorno.



È una doccia fredda l’ultimo bollettino della pandemia da coronavirus in provincia di Grosseto. Stavolta il dato arriva dalla Regione Toscana ed è aggiornato alle 15 di ieri. Solitamente i dati di riferimento sono quelli divulgati dalla Asl che però fotografano la situazione alla mezzanotte del giorno precedente. Ieri il bollettino dell’azienda sanitaria riportava zero casi in provincia.



I diciotto nuovi positivi, dunque, sono risultati nell’arco temporale che va dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì e le 15 di ieri.In tutto i casi Covid-19 in provincia di Grosseto, sempre secondo il bollettino regionale, sono 310, il numero più basso rispetto alle altre province toscane (2.069 Firenze, 468 Pistoia, 357 Prato, 988 Lucca, 798 Massa-Carrara, 613 Pisa, 358 Livorno, 363 Siena, 403 Arezzo. In totale in Toscana si registrano ad oggi 6.727 casi.In tutta la Toscana finora le guarigioni sono state 159 (i cosiddetti “negativizzati” , risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore); 292 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 454 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.822.Sempre in Toscana ad oggi le guarigioni (virali e cliniche), 451, sono appena di poco inferiori al numero di decessi: 454. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: nella quasi totalità dei casi, si tratta infatti di persone che avevano patologie concomitanti.Dal monitoraggio giornaliero sono 16.392 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.938 nella Asl centro, 7.177 nella Asl nord ovest, 1.277 nella Asl sud est.In provincia di Grosseto i ricoverati sono 48 di cui undici in terapia intensiva.Proprie ieri la dottoressa, direttrice della rete ospedaliera Asl Toscana sud est, ha spiegato in un videomessaggio che «la rete ha funzionato». Due i presidi dedicati a Covid, Arezzoe Grosseto, aree pretriage in tutti i tredici ospedali dell’Asl sud est, rinforzo delle terapie intensive.A questo proposito all’ospedale Misericordia di Grosseto i posti in terapia intensiva sono stati aumentati da sedici a settantanove (ad Arezzo sono passati da undici a cinquantatré); sempre su Grosseto i letti in area Covid sono centoventi. «Una “batteria da guerra” piuttosto importante», ha detto Calamai.