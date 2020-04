Una malattia le impedisce di lavorare ma lei, infermiera, va volontaria nella trincea di Parma

GROSSETO. In questo periodo di emergenza sanitaria c’è un volto, una storia, che unisce Grosseto a Parma, uno degli epicentri del contagio. Duecento chilometri di distanza azzerati da una scelta di cuore. Una "missione" sopita e riscoperta. Incubi, preoccupazioni, ansie che, per una volta, vengono scacciate dal coronavirus.

Silvia Schillaci, 44 anni, è un’infermiera grossetana che fino a tre anni fa lavorava all’ospedale di Careggi, poi nella postazione avanzata di Portoferraio. Un’infermiera bravissima, stimata da medici e colleghi, alle spalle specializzazioni, master, perfino tre anni di medicina. La sua carriera, fermatasi per un grave problema di salute è ripartita adesso, in questo periodo. Il coronavirus, che ha cambiato le vite di tutti, tante ne ha distrutte, una l’ha restituita e impreziosita. Ora infatti la Schillaci fa parte del piccolo contingente di 14 infermieri che, spinti dal senso del dovere, dall’amore per la professione, hanno deciso di tornare in pista. Anzi, di tornare in prima linea, in Emilia Romagna, dove scarseggiano gli operatori sanitari.

Da Roma è atterrata nel pomeriggio di venerdì all’aeroporto di Bologna con un aereo della Protezione Civile, destinata all’ospedale di Parma nella lotta al nemico invisibile. Silvia soffre ancora per ciò che ha vissuto; a metà maggio avrebbe dovuto operarsi di nuovo, ma al momento ciò che avverte, dentro di sé, è più forte anche dei dolori, delle difficoltà motorie, delle paure per ciò che ancora la attende. «Appena ha visto il messaggio in televisione, appena Silvia ha letto il bando - racconta Marina Marra, la madre - le è venuta subito la voglia di mettersi a disposizione, di tornare ad aiutare gli altri. A dire il vero io ero abbastanza combattuta rispetto a questa scelta. Quando Silvia ha presentato la domanda e il curriculum, mi ha fatto piacere, ero d’accordo, poi però mi sono preoccupata nel momento in cui le è stata comunicata l’idoneità e la convocazione a Roma. Effettivamente le sue condizioni di salute non sono al top. È stata spinta dallo spirito di appartenenza, dalla voglia di sentirsi di nuovo importante, utile. Fare l’infermiera è una missione. Silvia l’ha fatto sempre con un grande trasporto, ma come un ripiego. Sì, credo che abbia paura, abbiamo tutti paura, ma al tempo stesso penso che mia figlia saprà gestire questo impegno. Al telefono mi ha detto che le sembra perfino di camminare meglio».

Al quotidiano Parmatoday, domenica, Silvia ha raccontato che a casa sua, a Grosseto, erano spaventati da questa scelta: «L’Emilia è un’area particolarmente difficile; sono felice di portare il mio contributo. Mia madre non voleva che partissi, ma adesso i miei genitori sono contenti, anzi orgogliosi. Anche questo mi dà forza».

Silvia Schillaci ha lavorato per diversi anni a Grosseto, poi a Prato e Careggi. Ha conosciuto emergenze, urgenze, situazioni delicate. Questo è un altro banco di prova e magari anche di rilancio professionale. Ieri non è stato possibile parlarci. Silvia è rimasta in servizio fino alle 22, in ospedale. Le è stato assegnato un compito di tutoraggio nei confronti di infermieri alle prime armi, lei che esperienza ne ha da vendere. «Quando chiama, la sera - continua Marina, la madre - la sento contenta, motivata. Silvia se lo merita». All’ospedale di Parma Silvia lavora a contatto di gomito con altri cinque colleghi, anch’essi volontari di protezione civile, provenienti da Sardegna, Sicilia e alta Toscana.