Coronavirus, il primario: "Non ho messo a rischio nessuno ma si sono scatenati contro di me"

ll dottor Fabio Maria Turazza, che ha scritto questa lettera, è direttore della struttura complessa di Cardiologia della Fondazione Irccs, Istituto Nazionale dei Tumori, di Milano. È nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, nel 1956; si è laureato all’Università di Milano nel 1983. Al Tirreno racconta l'episodio vissuto sabato nel paese dove risiede in Maremma.

Desidero condividere la esperienza che ho vissuto sabato scorso, 21 marzo, perché spero aiuti a riflettere e, perché no, almeno in parte ad arginare la deriva della paura, che ci sta portando sull’orlo del baratro.Da circa 14 anni, pur lavorando a Milano, dove sono primario ospedaliero, vivo e risiedo in un paesino della Toscana, in provincia di Grosseto.In questi 14 anni ho conosciuto e apprezzato la generosità, il calore umano, il valore profondo della amicizia di persone che sono divenute per me una grande famiglia allargata. Il venerdì sera, quando rientro a casa dopo la settimana di lavoro, c’è gente che mi aspetta per cenare insieme, per condividere un boccone e un bicchiere di vino.In questi 14 anni non mi sono mai negato a nessuno come professionista-amico, per un consiglio e un aiuto, dalle questioni più banali alla necessità di individuare e guidare il percorso di cura in malattie gravi. Per i miei amici, per i miei compaesani, per tutti solo Fabio, non il Primario né il Professore.Dalla fine di febbraio, travolto dalla emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese e impegnato come moltissimi operatori sanitari per molte ore al giorno, non sono più rientrato a casa.Fino a sabato scorso, quando con un viaggio lampo di poche ore sono andato a mettere in sicurezza casa mia (spegnimento della caldaia, chiusura acqua etc), che avevo lasciato pensando di rientrarvi dopo pochi giorni. Ho viaggiato con la mia autovettura, diretto verso la mia residenza, da solo. Prima di ripartire verso Milano sono entrato, munito di mascherina e guanti, presso il punto vendita del paese di una grande catena di distribuzione, molto popolare in Toscana, per acquistare alcuni generi alimentari.Ho percepito immediatamente un forte senso di ostilità da parte di una delle operatrici presenti, che mi conosce benissimo ma mi ha salutato a stento. Quello che è successo nelle ore successive per me è stato peggio di una coltellata.Appena sono uscito una delle operatrici del piccolo supermercato ha fatto partire un tam tam telefonico che ha raggiunto Milano, la casa di un mio familiare, per chiedere se ero presente in paese. Quello che si è scatenato sui social nelle ore successive è stato incredibile quanto doloroso per me che amo quella terra, la mia terra e la mia gente.Fortunatamente alcuni degli amici del paese hanno scritto parole di solidarietà, che hanno alleviato almeno in parte la mia sofferenza.Ho naturalmente chiuso il mio profilo social, già peraltro poco utilizzato.Oggi l’odio, dagli immigrati e dagli “altri”, si riversa sui possibili untori, e domani ?Cosa accadrà se, come penso molto probabile (in Toscana i casi sfiorano già i 4.000 e sono in crescita, il contagio è presente anche in Maremma), in paese nei prossimi giorni ci sarà il primo positivo al coronavirus?Fermiamoci a riflettere, non facciamo governare le nostre vite dalla paura, potremmo pentircene quando ci avrà reso responsabili di atti irrimediabili.Con il mio comportamento so di non avere messo a rischio nessuno, sono asintomatico e negativo al tampone eseguito pochi giorni prima, nei pochi minuti di permanenza in negozio ho osservato le misure di protezione (mascherina) e di distanziamento sociale (oltre un metro dagli altri 5 clienti). Non pretendo da parte di tutti nozioni scientifiche approfondite su modalità di trasmissione del virus (contatto diretto e prolungato con persona infetta) e su concetti come carica virale, tempo di contatto necessario per il contagio, periodo di incubazione, efficacia dei dispositivi di protezione individuale, ma la scienza non si fa su Facebook, fidatevi solo delle fonti ufficiali, dei ricercatori, degli scienziati. Non potete pensare che un uomo di scienza che vive e ama la Maremma e i maremmani abbia avuto un comportamento irresponsabile.Non so cosa accadrà e se avrò la forza di ritornare, ma vi prego fermiamo anche l’altro virus, quello della paura, prima che sia troppo tardi.