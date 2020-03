Sale il bilancio dei positivi. Un caso anche alla Salus, adesso è chiusa

GROSSETO. È salito a 15 il bilancio dei casi di persone risultate positive al coronavirus in provincia di Grosseto. Ieri in tarda mattinata è giunta una prima comunicazione da parte dell’Asl Toscana sud est sui primi due casi della giornata: un uomo di 79 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare e un uomo di 33 anni di Grosseto, anche lui in sorveglianza attiva domiciliare. Verso le 19,30 si sono aggiunti altri due casi: una donna di 78 anni di Porto Santo Stefano, ricoverata in Malattie Infettive al Misericordia, e un’altra donna di 32 anni di Castiglione della Pescaia, in sorveglianza attiva domiciliare. . A Grosseto, intanto, il centro multiservizi Salus di via Monte Leoni ha chiuso temporaneamente i battenti. Lo ha annunciato la stessa azienda con un post sul profilo Facebook. Cosa è accaduto? È accaduto che uno degli addetti (ma non del personale sanitario) è risultato positivo. Alla fine della settimana scorsa aveva accusato qualche malessere e febbre (orami scomparsa), lunedì è andato a farsi il tampone. Ieri mattina la risposta: positivo al Covid-19. A titolo precauzionale l’attività è stata sospesa. Il direttore sanitario Nedo Svetoni, scusandosi per il disagio ma richiamandosi alle rigide disposizioni ministeriali, ha firmato il comunicato comparso sui social: «A partire dalle 15 di oggi 11 marzo fino al 24 marzo procediamo alla chiusura provvisoria di tutte le strutture sanitarie nel centro a garanzia dei pazienti, operatori sanitari e personale amministrativo e reception. Siamo dispiaciuti di non riuscire a darvi al momento maggiore supporto ma abbiamo deciso di procedere con queste misure per essere assolutamente certi di rendere ancora più sicuri gli accessi alle visite mediche nei prossimi giorni. Riapriremo regolarmente ai soliti orari il giorno 25, intanto il personale della reception sta provvedendo ad avvisare tutti i pazienti che hanno fissato degli appuntamenti presso il nostro centro in questi giorni». Un cartello è stato affisso all’ingresso della struttura: «Chiuso per sanificazione ambiente». Già da alcuni giorni, comunque, a tutela degli utenti e dei dipendenti, alla Salus erano state adottate alcune precauzioni di igiene ancora più marcata, con l’uso di spray particolari per la pulizia di scrivanie e arredi e la dotazione di mascherine e guanti per il personale.



A proposito di tamponi, da ieri anche i laboratori di microbiologia di Grosseto e di Arezzo sono attrezzati per le analisi. Lo ha reso noto l’azienda sanitaria diretta da Antonio D’Urso. «L’attività fino ad oggi era stata effettuata solo nelle Aziende ospedaliere universitarie. Da oggi, i laboratori di microbiologia di Arezzo e di Grosseto, attrezzati per la determinazione del gene virale del tampone nasofaringeo del paziente sintomatico e a rischio contagio, eseguono le analisi. Ciò permette una risposta più rapida ed efficiente all’emergenza». –