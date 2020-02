Seggiano, paese di olio, d’arte e di santi, festeggia un secolo di ritrovata autonomia

Un borgo che ha dolcezze e colori senesi, il colore degli olivi, scrigni di tesori artistici antichi e moderni e che profuma di santità.



Seggiano, che fu un castello medievale importante, di origini etrusche, celebra in questo 2020 i cento anni della sua autonomia amministrativa. Le catene spezzate, ancora bene in vista nel palazzo pubblico, ricordano la conquistata libertà dal comune di Castel del Piano, a cui era stato annesso il 24 luglio del 1787.



E pensare che quattro anni prima, nel dicembre del 1783, Pietro Leopoldo I di Lorena gli aveva dato grande rilevanza aggregando a Seggiano i due comunelli di Montegiovi e Montenero. Ma il comune, sebbene ampliato, non riuscì a decollare e così si ritrovò “aggiogato” a Castel del Piano.La comunità di Seggiano visse questa sottomissione come un affronto, tanto che divennero sempre più incalzanti le prese di posizione dei consiglieri comunali seggianesi che fin dagli inizi del 1900 tenevano sessioni comunali a Seggiano, invece di partecipare ai consigli castelpianesi. Un vero e proprio aventino, sintomo di malessere e orgoglio comunitario.Nell’ottobre del 1920, dunque, Seggiano fu riconsegnato ai suoi amministratori e da allora è diventato comune a tutti gli effetti, anche se le sue due frazioni di Montenero e Montegiovi sono rimaste a Castel del Piano. L’orgoglio e la fierezza di questo manipolo di abitanti, che oggi sono appena un migliaio, sono appunto simboleggiati in modo evidente da quelle catene spezzate che i seggianesi vollero esporre nel palazzo pubblico e che dopo cento anni sono ancora lì.Nel 2020 l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, vuole ricordare questi cento anni di libertà con varie iniziative.«Un annullo filatelico – spiega il sindaco – una valorizzazione dei nostri luoghi eccellenti e dei nostri personaggi storici, per esempio San Bernardino da Siena e il beato Onofrio da Seggiano».E infatti Seggiano è nota per santi e beati che ne costellano la storia: primo fra tutti San Bernardino, che fece il noviziato proprio a Seggiano nel convento del Colombaio, situato poco lontano dal castello di Potentino, uno dei primi romitori che i frati minori di San Francesco eressero in Toscana. Vi dimorò il Beato Filippino di Castiglia, il Beato Niccolò Silvani di Siena, il Beato Andrea di Piancastagnaio, il venerabile Guido da Selvena e diventò, poi, nel momento della riforma francescana, il secondo convento dell’Osservanza in Toscana. Fu allora che nel 1402 ospitò San Bernardino.«Data l’importanza del sito – spiega Rossi – anche in occasione del centenario, vogliamo rilanciarlo. E se le cose andranno per il verso giusto, ci sosterrà, come promesso, lo stesso vicario del vescovo».E prosegue: «Anche il Beato Onofrio di Seggiano appartiene all’Osservanza francescana. Siamo nel 1400 – spiega Rossi – e il Beato Onofrio morirà, come sembra, il 26 febbraio 1453. E noi, proprio per il 26 febbraio, faremo un convegno sulla sua figura. Puntiamo, insomma, sulle impronte digitali storiche di Seggiano che, oltre ai suoi splendidi oliveti e al suo olio, all’arte antica e moderna come il giardino di Spoerri, sono simboleggiate da questi personaggi così significativi. Seggiano ha un’identità forte che si regge su pilastri potenti. E su questi poggiamo per festeggiare i cento anni di autonomia».