Il virus che fa paura e quelli che no

GROSSETO. Media e social, bar e circoli bocciofili, anche l’Italia delle parole è contagiata dal Coronavirus: dove sia nessun lo sa, ma che ci sia (magari appostato dietro l’angolo) ciascun lo dice.

Nelle città si corre a fare incetta di mascherine e a volte persino di viveri, perché non si sa mai. Tutto ciò che assomiglia all’Oriente e agli orientali lo si evita come la peste. Anche a Grosseto: basta sbirciare dietro le vetrine di ristoranti, negozi e attività cinesi – di solito luoghi molto affollati – per rendersi conto del fuggi fuggi in atto. A Civitavecchia è stata bloccata un’intera nave di turisti perché due dei turisti a bordo pare avessero una febbricola. E così via: il racconto del panico collettivo, in queste ore, si snocciola attraverso un elenco infinito di aneddoti grandi e piccoli. Alcuni molto tristi.

È normale? Esperti e istituzioni, qui come in ogni altra parte del Pianeta, invitano alla calma, rassicurano. Non minimizzano, ovviamente, ma cercano di spiegare con la forza della scienza e dei numeri che il problema c’è, che la guardia va tenuta alta, ma che insomma in Italia il rischio è minimo se non proprio inesistente. Ma non basta. E molti, anche in Italia, in questi giorni preferiscono starsene (finché possono) chiusi dentro casa. Al sicuro.



In queste stesse ore, ma relegata in fondo a tutti i bollettini informativi pubblici e privati, ci sarebbe anche un’altra notizia da brividi sulla quale soffermarsi: da Caltanissetta a Brescia, quattro donne uccise in due giorni, cinque in una settimana.

Tutte ammazzate da compagni e mariti (ex o attuali), o da amici. Non ci sono nomi o batteri forestieri, tra i protagonisti di questa mattanza, solo gente di famiglia.

Grazie al cielo ad oggi il famigerato Coronavirus in Italia non ha fatto ancora vittime. Il virus del femminicidio sì, negli stessi giorni una al giorno: più o meno la media che ogni anno e ormai da anni si registra nel nostro Paese; molto meno della media di vittime mietute sulle strade da quelli che guidano telefonando o gonfi di alcol e droga.

Questi “mali oscuri”, però, fanno meno paura. Non seminano il panico. Forse perché per scongiurarli non bastano mascherine e cacce agli untori. Forse perché alla fin fine ci riguardano tutti. Sono cose di famiglia. E delle cose di famiglia, meno si parla meglio si sta. —