Sosta selvaggia, il regolamento c’è ma le sanzioni non sono previste

Sosta selvaggia, l’Asl ha disposto un “regolamento” ma senza prevedere sanzioni per chi parcheggia in divieto. E così gli utenti irregolari continuano ad avere campo facile. Siamo di fronte alla nuova ala dell’ospedale Misericordia.



Qua c’è un’area di sosta che include centinaia di posti proprietà dell’Asl Toscana sud est. Ogni giorno è il caos. Specie di mattina decine di vetture sono posteggiate in curva, sugli stalli per disabili, nei marciapiedi, nelle corsie, nei varchi. Con difficoltà di manovra e (a volte) pericoli per l’utenza. Una situazione segnalata dai lettori sul Tirreno. A inizio novembre l’Asl Toscana sud est ha deciso di metter mano alla faccenda varando un “Regolamento per l’accesso, la circolazione, la sosta e il parcheggio dei veicoli nelle aree a uso pubblico del presidio ospedaliero del Misericordia” che fino a quel momento mancava. Ecco cosa dice.



Sulla sosta selvaggia, il disciplinare dell’Asl al punto 6 parla di divieti e controlli. «È assolutamente vietata la sosta fuori dagli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale e/o verticale». Sono vietati «il parcheggio e la sosta dei veicoli o dei motocicli negli spazi riservati allo stazionamento delle ambulanze o dei veicoli di soccorso nonché in prossimità o lungo i percorsi previsti dagli stessi; in modo da ostruire o o ostacolare le uscite di emergenze; in seconda fila, su marciapiedi, aiuole o spazi verdi, in curva, in corrispondenza dell’apposita segnaletica di rimozione e/o di divieto di sosta; in prossimità e negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli degli utenti portatori di handicap e autorizzati; laddove la sosta costituisca comunque pericolo o intralcio alla circolazione, come in qualunque altra situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone e la sicurezza pubblica».Sempre il regolamento dispone che «attualmente sono previsti interventi della polizia municipale in determinate aree destinate alla circolazione al fine di garantire il rispetto della normativa del Codice della strada». In pratica, la polizia municipale interviene, ma naturalmente solo nelle aree di propria competenza (comunali) mentre questa (che è oggetto di segnalazioni e proteste) è dell’Asl. E lì la Municipale non può intervenire a meno che non sia fatta un’ordinanza ad hoc. Può intervenirvi solo l’Asl. Lo fa? Cosa dice il regolamento in tal senso?«Per il momento - è la risposta - all’interno del regolamento non sono previste misure sanzionatorie. L’intenzione sarebbe quella di una possibile collaborazione con la polizia municipale ma è ancora da definire. Confidiamo sempre nel buon senso delle persone».L’azienda sanitaria dunque non fa sanzioni, non avendo personale abilitato. Quindi si affida al buonsenso civico. Alla fine, allora, il senso del regolamento dell’Asl è quello di richiamare il cittadino a una serie di norme già previste dal Codice della strada e dal buonsenso comune. La segnaletica posta dall’azienda risulta sì conforme al codice della strada, ma se ne infischiano in molti. Non esistono atti comunali che dispongano il passaggio dell’area dell’Asl alla competenza del Comune e la possibilità che se ne facciano non è concreta. Nel caso in cui l’Asl volesse chiedere al Comune di dargliela in carico, l’ente municipale valuterà in futuro se farlo o meno. Diversamente, dev’essere l’Asl ad attrezzarsi. Per esempio (come accade altrove) con carri attrezzi privati o una sbarra e un numero chiuso di accessi monitorati su un display, così da regolamentare e rendere visibile i posti effettivamente disponibili.