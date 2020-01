Carcassa in città: allarme lupo, gli esperti non lo escludono

FOLLONICA. Servirà l’analisi del Dna per determinare se quell’animale travolto domenica sera sulla vecchia Aurelia all’altezza di Follonica sia effettivamente un lupo appenninico puro, ma il ritrovamento ha senza dubbio fatto tornare l’attenzione sui predatori.



Il Tirreno si è rivolto ad alcuni esperti che hanno fatto luce sulla natura di questi animali. In particolare la veterinaria Franca Ciani e lo zoologo Giacomo Radi, che ieri mattina si sono recati sul posto per studiare l’animale, e il direttore del museo di Scienza Naturali di Grosseto Andrea Sforzi oltre alla biologa della conservazione Valeria Salvatori, coordinatrice dei progetti Life Ibriwolf e Medwolf.



L’animale è stato segnalato domenica notte all’altezza della 167 di Follonica e ieri mattina sia la veterinaria che lo zoologo si sono recati sul posto: «L’animale era senza microchip – dice Franca Ciani – si tratta di una femmina di circa cinque anni, piccola di dimensione con la coda mozza. La verifica, se si vorranno fare degli accertamenti, deve però essere fatta dalle autorità con l’analisi del Dna».La veterinaria spiega che la comparsa dei cosiddetti ibridi è dovuta alla presenza di cani da pastore lasciati in libertà: «I cani da pastore e i cani che vengono lasciati liberi senza recinzioni spesso, se incontrano altri cani, si imbrancano e non tornano dai proprietari. Se esistono questi animali in giro, che poi cercano delle prede per sfamarsi, dobbiamo colpevolizzare l’uomo».L’animale, morto sul colpo, ha attraversato la strada ed è stato travolto: «L’animale a prima vista era in salute e ben nutrito – aggiunge la veterinaria – presumibilmente è cresciuto in libertà, se fosse stata vivo avremmo capito molto di più sulla sua natura».Oggi la carcassa dell’animale si trova al centro Zooprofilattico sperimentale dove verranno fatti degli accertamenti. «È necessario verificare che non sia stato avvelenato – spiega il direttore del museo di Scienze Naturali Andrea Sforzi – Se è stato investito magari non era vigilie o aveva un problema di intossicazione, è importante verificarlo».Sull’animale verrà poi eseguita una microscopia completa. «Da quello che si vede sembrerebbe un lupo a tutti gli effetti anche se per dirlo è necessario l’esame del Dna» aggiunge Sforzi. «Fenotipicamente – afferma la professoressa Valeria Salvatori – si può dire che sia lupo. La Regione ha raccolto dei campioni che verranno inviati anche all’Ispra per fare analisi alla genetica».Ma perché questi animali si avvicinano alla città? «Non è chiaro – afferma Salvatori – sicuramente le fonti di cibo sono un richiamo. Abbiamo comunque assodato in provincia di Grosseto c’è stata una crescita della popolazione e i lupi sono stati trovati in posti dove non immaginavamo».Per l’esperta sarebbe però fondamentale che la Regione si dotasse di un sistema di allerta, così da permettere in breve tempo di mettere sotto osservazione l’area interessata dagli avvistamenti. «Quello che abbiamo anche suggerito alla Regione è di dotarsi di un sistema di allerta in modo che anche le persone che fanno gli avvistamenti possano immediatamente riportare la notizia e la Regione possa reagire mettendo in atto un monitoraggio immediato dell’area. Dovrebbe essere messa sotto osservazione la zona e avvisare la popolazione ma ancora questo non viene fatto».Anche lo zoologo Giacomo Radi ha visto la carcassa dell’animale ieri mattina: «Non ci dovrebbero essere dubbi, è una femmina di lupo – afferma – potrebbe esserci una introgressione come no, ma i caratteri fenotipici fanno propendere per un lupo appenninico». Radi spiega che il cane e il lupo appartengono alla stessa specie: «Quando l’uomo ha addomesticato il lupo ha selezionato dei caratteri che nel tempo ha affinato con incroci di vari individui (la docilità, le dimensioni minori o maggiori, la forma del muso), ed essendo animali appartenenti alla stessa specie nascono individui fertili». A livello conservazionistico è stata definita una linea di tutela per il lupo appenninico che deve avere dei parametri, dei limiti ben precisi. «Quella lupa in particolare potrebbe non rientrare nella categoria tutelata ma fenotipicamente si tratta comunque di un lupo al 100%» aggiunge Radi. Insomma, manto, denti e polpastrelli, coincidono con quelli di un lupo appenninico ma è necessario aspettare le analisi del Dna: l’animale è stato portato all’istituto Zooprofilattico e presto i campioni di tessuto verranno analizzati.