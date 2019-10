Omicidio, Di Gioia condannato a 18 anni

GROSSETO. Condannato a 18 anni Giuseppe Di Gioia, 51 anni, abitante ad Albinia, accusato di omicidio preterintenzionale, per la morte della madre Donata Muccio (85 anni) avvenuta nell’appartamento di via Sauro il 24 ottobre del 2015. La Corte di assise lo ha riconosciuto colpevole sia per quanto riguarda gli atti diretti a causare la morte (era accusato di aver preso la madre per il collo), sia per la rapina (era accusato di aver portato via denaro e gioielli): la giuria presieduta da Laura Di Girolamo ha ritenuto sussistente la continuazione tra i due reati e li ha unificati, riconoscendo naturalmente come più grave l’omicidio preterintenzionale ma escludendo la recidiva.

Il pm Salvatore Ferraro, nella precedente udienza (l'ultima è stata dedicata alla repliche), aveva sollecitato proprio 18 anni. Di Gioia è stato condannato anche a versare 40mila euro di provvisionale alla sorella costituita parte civile (alla liquidazione complessiva provvederà il giudice civile).