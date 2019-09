Tecnoseal dalla parte dei cetacei e delle imprese etiche

Grosseto. In un affollatissimo stand al Salone di Genova, l’azienda grossetana Tecnoseal ha consegnato la seconda edizione del premio Sailing to the Sunshine a Tethys, organizzazione impegnata in campagne per la conservazione e salvaguardia dei cetacei a livello internazionale e a Seares srl, giovane startup che si occupa di prodotti per la nautica. . Il premio ha ottenuto il patrocinio del comune di Grosseto e nasce come riconoscimento a persone, aziende e associazioni italiane che nel settore nautico hanno contribuito allo sviluppo e al rafforzamento del marchio Made in Italy a livello internazionale e a iniziative legate al mondo nautico e alla tutela dell’ambiente marino.



Lo scorso anno, per la prima edizione del premio creato in occasione dei 30 anni di attività di Tecnoseal, il Sailing to the sunshine era andato a Ucina, la Confindustria della nautica che organizza il Salone di Genova e alla sua ex presidente Carla de Maria.



Alla cerimonia di premiazione 2019 ha preso parte anche, attuale presidente di Ucina e i due riconoscimenti sono stati ritirati daper Seares srl e daper Tethis.Tecnoseal è una realtà grossetana leader nel mondo per la produzione di anodi sacrificali, elementi fondamentali per la protezione degli scafi e di tutte le strutture metalliche sommerse. Conosciuta per la qualità della sua produzione, cento per cento made in Italy, è impegnata nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia dell’ecosistema marino con emissioni di fumi controllate e zero nocività, smaltimento dei rifiuti attento e trattamento delle acque residue.E l’attenzione per l’ambiente si trasforma anche in sensibilizzazione: Tecnoseal promuove in Italia l’utilizzo di leghe ecocompatibili come quelle in alluminio coinvolgendo in questa scelta ecologica cantieri di costruzione e rimessaggi.Guidata dall’amministratore delegato, Tecnoseal si è presentata a Genova con la sua struttura forte e innovativa che la rendono un’eccellenza toscana e maremmana nel mondo.Dopo la premiazione, nello stand di Tecnoseal si è svolta una partecipatissima Merenda maremmana a base di prodotti del territorio.«Il Salone di Genova – nota Soffici, amministratore delegato di Tecnoseal – per noi è un’occasione unica per parlare di noi, dei nostri prodotti, per presentarci e per continuare a portare il nome dell’Italia nel mondo. Teniamo molto anche alle nostre radici e Grosseto è il nostro quartier generale. Quest’anno abbiamo stretto una partnership con Toscano, l’azienda di alta sartoria italiana che ha rilevato e riassunto parte delle maestranze ex-Mabro». –