Game Fair, paura per una giovane fantina

braccagni. Si è conclusa con un successo di pubblico la 29ª edizione di Game Fair, la quinta ospitata in Maremma, appuntamento per chi ama il mondo dello sport all’aria aperta. Ma la bella cornice dell’ultima giornata ha avuto anche una parentesi di altro tenore per un incidente a una fantina.

L’episodio si è verificato al termine di una delle tante esibizioni equestri, sul finire della passerella di quattro giovani cavallerizze; il cavallo di una delle ragazze, uscendo dal rettangolo avrebbe scalciato – stando alla ricostruzione anche dei soccorritori – colpendo con violenza la gamba di una delle fantine; subito è giunta la Croce Rossa che, dopo aver protetto l’arto con un tutore, ha portato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti che dovrebbero (stando alle voci raccolte che arrivavano dall’ospedale) aver escluso lesioni.





Gli occhi di duecento spettatori sulle tribune erano tutti diretti al punto in cui la giovane veniva soccorsa: l’intervento è durato circa un quarto d’ora fino all’uscita della Croce Rossa dal Centro Fiere. A questo punto le manifestazioni sono proseguite.Questo è il quinto anno in cui Game Fair si svolge nel complesso fieristico del Madonnino e da due anni nel mese di settembre.Anche quest’anno la tre giorni di attrazioni ha coinvolto appassionati di pesca, caccia e animali.In attesa di dati ufficiali che dovrebbero arrivare a stretto giro, si può intanto dire che i vertici della Grosseto Fiere sono soddisfatti per come è andata l’edizione 2019.È piaciuta, per esempio, l’apertura in notturna, novità di quest’anno, che ha permesso a curiosi e appassionati di assistere alle alzate in volo dei rapaci notturni, esibizione curata dai Falconieri del Re; e ci sono stati artisti che hanno improvvisato magie con il fuoco, accompagnati dalle note di arpa e violino.Almeno duecento persone hanno applaudito dall’entrata all’uscita una galoppata e gli esperti cavalieri della cosidetta “arte equestre”: figure di monta classica e la dimostrazione di gara velocità in parallelo.Numerose sono state le famiglie che hanno voluto trascorrere un pomeriggio caratterizzato da bel tempo e temperature miti. Un altro dei momenti più acclamati è stato “Il falco e la fanciulla”: la voce del sopranoha guidato il cavaliere abile a destreggiarsi fra il cavallo, il falco in volo e un cane. Molto gettonate le linee di tiro libero prese d’assalto da centinaia di persone, alcune delle quali proprio alle” prime armi”: ma a Game Fair, del resto, tutti possono divertirsi, adulti e bambini.Duecento erano gli stand allestiti, infine, per l’outdoor ai quali il pubblico si è accalcato attratto dall’abbigliamento di marche specializzate e di qualità. Gli organizzatori danno appuntamento alla prossima edizione della fiera dell’outdoor. –