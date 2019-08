In regalo con Il Tirreno le foto maremmane di “Pianeta Toscana”

Follonica, Giannutri, la laguna di Orbetello e Castiglione della Pescaia come non le avete mai viste

GROSSETO. Follonica, l’isola di Giannutri, la laguna di Orbetello, Castiglione della Pescaia. Quattro perle della Maremma, quattro panorami mozzafiato. Da ammirare come mai prima d’ora. “Pianeta Toscana”, il ciclo fotografico firmato dal grande Massimo Sestini in regalo con Il Tirreno, arriva in Maremma.



Domani e poi lunedì, martedì e mercoledì insieme al quotidiano i lettori riceveranno in regalo una foto sferica di questi meravigliosi angoli del territorio visti da una prospettiva inedita.



Venerdì 9 agosto Il Tirreno regala lo scatto, rotondo, di Follonica, lunedì 12 agosto quello dell’isola di Giannutri, martedì 13 quello della laguna di Orbetello e mercoledì 14 quello di Castiglione della Pescaia: questo il calendario delle uscite del ciclo fotografico che al tempo stesso è una è una suggestione: serve per spiegare che la Toscana, vista così, assomiglia davvero a un pianeta.In totale sono 12 immagini uniche, realizzate con una tecnica d’avanguardia, che offriranno ai lettori una visione mai vista prima di altrettante zone della nostra regione. —

La laguna di Orbetello e Castiglione della Pescaia (foto Massimo Sestini)