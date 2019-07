Tragedia a Principina, annega ex direttore del Consorzio Bonifica

PRINCIPINA A MARE. Un lungo massaggio cardiaco di oltre mezz’ora, i soccorsi del 118. Ma non è servito. Luciano Machetti, 60 anni, ex direttore del Consorzio Osa Albegna, è morto sulla spiaggia di Principina a mare nel pomeriggio di ieri, sabato 13 luglio. La morte è stata dichiarata intorno alle 17,30. La tragedia si è consumata nello specchio d’acqua tra l’ultimo stabilimento balneare e la spiaggia del Parco della Maremma. Machetti era andato al mare da solo, prendendo a nolo un ombrellone. È stato un bagnante dalla spiaggia a vederlo tra le onde a centocinquanta metri dalla spiaggia. Sembrava immobile, in balia del mare, senza alcuna resistenza alle onde. Il bagnante si è preoccupato. Si è tuffato, mentre la compagna è andata ad avvertire la bagnina. Ha afferrato quell’uomo che galleggiava, ormai privo di sensi, e lo ha portato a terra. Gli è stato praticato un massaggio cardiaco, è intervenuto il 118 ma non è servito. Sul posto la guardia costiera. La salma è all'obitorio di Grosseto a disposizione del magistrato. Machetti era stato direttore del Consorzio di Bonifica Osa Albegna fino al 2015. Attualmente lavorava al Consorzio di Bonifica Toscana sud, che dal 2015 riunisce gli ex Consorzi. Ingegnere idraulico, i colleghi e gli amici lo piangono e lo ricordano come una persona mite, buona, competente, stimata.