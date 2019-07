Torna l'incubo incendi all'Argentario

PORTO SANTO STEFANO. L'incubo incendi si è riaffacciato oggi, domenica 14 luglio, all'Argentario dove a prendere fuoco sono stati due ettari di bosco in località Cala Piccola. L'allarme è suonato al comando dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio: sul posto sono arrivate subito due squadre insieme agli operatori del servizio antincendi boschivi per un totale di circa 20 volontari, tra dipendenti dell’Unione dei Comuni delle colline metallifere, vigili del fuoco che stanno presidiando le abitazioni più vicine e volontari antincendi della zona.

Sono in azione anche due elicotteri del servizio anticendi della Regione toscana e uno dei vigili del fuoco.

Nonostante qualche apprensione per il forte vento in zona, la situazione è in via di miglioramento e nella zona confluiranno altre squadre di volontari necessarie ad effettuare le opere di bonifica e la sorveglianza notturna. La Panoramica è stata parzialmente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento.