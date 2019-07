Geotermia: Enel rinuncia a costruire la centrale di Piancastagnaio

PIANCASTAGNAIO (SIENA). Enel Green Power ha ritirato il progetto della centrale geotermoelettrica di Piancastagnaio (Pc6), sul versante senese del monte Amiata, dalla Valutazione di impatto ambientale (Via) in corso presso la Regione Toscana.

In una nota l'azienda informa che il ritiro "è dovuto semplicemente alla necessità di rispondere alle richieste derivanti dal nuovo quadro normativo e regolatorio, a livello regionale e nazionale".

Come ribadito nella comunicazione ufficiale inviata ieri da Enel Green Power alla Regione Toscana, "nel corso dell'iter non sono emersi rilievi di elementi di criticità ambientale ostativi al progetto stesso". L'azienda dunque, si legge ancora nella nota, "conferma peraltro l'interesse allo sviluppo dell'area e, non appena le condizioni lo consentiranno, potrà ripresentare un progetto aggiornato e rispondente alle nuove esigenze definite dall'evoluzione della cornice normativa e regolatoria".

La notizia viene accolta con preoccupazione dal comitato Geotermia Sì, che difende le attività geotermiche in Toscana.

"Il ritiro dell'azienda del progetto di Pc6 apre scenari ancora più preoccupanti in una situazione già di per sé critica", commenta il comitato in una nota. Secondo il comitato , "va così in fumo, con gli investimenti che questo progetto avrebbe attivato, l'unica possibilità per le aziende e per l'economia dei nostri territori di arrivare al rinnovo delle concessioni del 2024 in modo quasi indolore".

Alla luce di questa decisione, GeotermiaS si chiede "in mancanza del rinnovo degli incentivi in un ipotetico Fer2 quali e quanti potranno essere gli investimenti di Enel nella geotermia in Toscana di qui ad allora?". Per il comitato, inoltre, nel luglio 2018, la Via per il progetto Pc6 era pronta in Regione per la firma. "Cosa sarebbe successo - si chiede la nota - se il governatore Rossi l'avesse firmata allora senza rimandare l'atto come sembra abbia fatto a causa di impegni concomitanti?". GeotermiaSì chiede infine che in occasione del consiglio regionale straordinario, in programma a Larderello (Pisa) il 24 luglio, siano date delle risposte.