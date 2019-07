Caos trasporti per un incendio in Maremma, treni fermi per 5 ore prima del via libera

Le fiamme sono divampate lungo il tratto che costeggia l'Aurelia. Alle 19,40 il via libera alla circolazione ferroviaria. Riaperta anche la statale

GROSSETO. Un incendio, divampato lungo la ferrovia tra Fonteblanda e Alberese, nel Grossetano, ha portato allo stop dei treni tra Grosseto e Orbetello, lungo la linea Tirrenica e anche la chiusura di un tratto della statale 1 Aurelia. La circolazione dei treni è ripresa dopo le 19,40 e così è stato ripristinato il servizio sulla linea Tirrenica. Riaperta anche la statale Aurelia che era stata bloccata a Orbetello.

L'incendio, spiegano i vigili del fuoco, ha interessato oltre 10 chilometri lungo la ferrovia. Sul posto sono intervenute due squadre di Grosseto e altre da Arcidosso, Livorno e Siena. È intervenuto anche l'elicottero Drago del nucleo del vigili del fuoco di Arezzo e l'elicottero della Regione Toscana insieme a squadre di volontari Aib. Il punto più critico del tratto viario Ss1 Aurelia parallelo alla linea ferroviaria è stato all'altezza dell'intersezione a raso S.Donato-Magliano in Toscana.

Fs comunica ha organizzato 4 bus sostitutivi con partenza dalla stazione di Orbetello e diretti a Grosseto con fermate nella stazione di Albinia. Tutte le Frecce sulla Tirrenica sono state deviate verso Firenze.

In una nota Fs spiega che la sospensione ha comportato ritardi medi di 120 minuti, con punte massime fino a 220 minuti. Ritardi superiori per i convogli deviati via Firenze-Pisa. Tre regionali sono stati cancellati e sei limitati nel percorso.