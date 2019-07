Attrice tedesca morta dopo un tuffo all'Elba, disposta l’autopsia

GROSSETO. C’è solo un aspetto da chiarire, nella terribile scomparsa di Lisa Martinek, la popolare attrice tedesca morto dopo essere stata portata al Misericordia dall’isola d’Elba, in condizioni disperate. Ed è l’aspetto più importante: sapere che cosa abbia ucciso la quarantasettenne.

La domanda, precisa, secca, è stata posta ai medici del Misericordia dal marito della donna, l’attore e regista Giulio Ricciarelli che era con lei sulla barca al largo di Marciana Marina, venerdì scorso. Ieri mattina Ricciarelli è venuto a Grosseto per espletare le formalità sul rimpatrio della salma dell’attrice protagonista della serie “Amore e tacchi alta” andata in onda su Rai 1. Ad accompagnare il feretro in Germania, una volta effettuata l’autopsia, sarà il servizio funebre dell’Arciconfraternita della Misericordia.. L’autopsia si svolgerà quindi all’obitorio dell’ospedale dove si trova la salma della popolare attrice, così come richiesto dalla famiglia.





La donna era in vacanza con il marito e i suoi tre figli piccoli all’isola d’Elba quando, dopo un tuffo dalla barca, al largo di Marciana Marina, ha avuto un malore. Ricciarelli, con il quale appena dieci giorni prima Lisa aveva festeggiato dieci anni di matrimonio, l’ha soccorsa subito: l’ha fatta risalire sulla barca e si è precipitato al porto dov’è arrivato Pegaso. È stata una corsa disperata, quella fatta dal marito prima e dai sanitari poi, per salvare la vita alla quarantasettenne. Lisa Martinek, Wittich all’anagrafe, è morta all’ospedale di Grosseto venerdì sera. Le sue condizioni erano gravissime.Passeranno ora altri giorni prima che la salma della popolare attrice verrà riportata in Germania, dove l’annuncio della morte della donna è stato dato dall’avvocato di famiglia solo domenica pomeriggio. Una comunicazione breve, che lasciava intuire soltanto l’immenso dolore del marito, dei figli e della famiglia della donna.