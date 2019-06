Il via libera all’aumento dei voli non arriva: l’aeroporto in bilico tra Firenze e i militari

GROSSETO. Il tempo è scaduto: e il futuro dell’aeroporto civile di via Orcagna adesso è nelle mani della Regione Toscana (oltreché dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare). Ora Firenze dovrà decidere se uscire dalla compagine societaria di Seam, la società che gestisce lo scalo di via Orcagna in seno alla quale detiene il 7% del capitale sociale, o se concederle più tempo per la presentazione di un piano industriale corposo sotto il profilo del fatturato.



Il diktat



Seam ha inviato venerdì alla Regione – alla Direzione politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale – una richiesta di proroga per il termine del 30 giugno, data entro cui la società doveva presentare un piano industriale da almeno 1 milione di euro di fatturato. Scadenza temporale e valore del giro d’affari sono il diktat che la Regione aveva imposto a Seam a maggio, dopo una procedura di monitoraggio delle proprie partecipazioni; Firenze deve del resto rispettare i dettami della Riforma Madia, che impone di dismettere le quote in seno a quelle società la cui permanenza sia “sconveniente”: e l’esercizio 2018 di Seam si è chiuso con un utile di 61mila euro, meno della metà di quello dell’anno precedente (149mila euro).Per la messa a punto di un piano industriale più scoppiettante, Seam attendeva il nulla osta dell’Aeronautica militare per un incremento dei voli autorizzati: dagli attuali 1.700 a 2mila. Il via libera non è giunto, nonostante Seam si fosse mossa d’anticipo – aveva cominciato a scomodare la Forza Azzurra anzitempo, da settembre 2018 – e nonostante l’apertura mostrata dal colonnello, comandante del 4° Stormo di Grosseto: l’interlocutore di Seam resta del resto lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, quindi Roma, non la base Baccarini.Venerdì era l’ultimo giorno lavorativo “utile” per la presentazione del piano industriale. «E in quella data – dichiara il presidente di Seam– abbiamo inviato alla Regione una richiesta di proroga al 31 luglio: la speranza è che in questo lasso di tempo ulteriore giunga la convocazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare e si possa dialogare per trovare una soluzione». Seam resta tra l’incudine e il martello. La concessione della proroga da parte della Regione non è scontata. Sotto la Spada di Damocle degli obblighi imposti dalla Riforma Madia, Firenze potrebbe optare per dismettere la partecipazione, ma un pizzico di ottimismo è motivato: «Dobbiamo verificare se la norma consente proroghe – risponde sollecitato dal, assessore toscano con delega al coordinamento delle partecipazioni regionali a società – Se la Riforma Madia lo permette, da parte nostra c’è il massimo della disponibilità».Se lo scoglio-Firenze venisse superato, Seam dovrà sperare in una chiamata della Forza Azzurra: a stretto giro. «Fondamentale è sederci a un tavolo per studiare insieme la problematica – ribadisce Francalanci – Noi abbiamo richiesto allo Stato Maggiore un incremento dei voli, ma possono esserci altre soluzioni». Per esempio, la concessione a vantaggio dell’aeroporto civile di spazi militari da destinare al parcheggio di aerei (lo scalo oggi vive per lo più di voli privati); non sono pochi i turisti che atterrano in via Orcagna e chiedono di poter lasciare in sosta il proprio velivolo, dal venerdì alla domenica, e il servizio, va da sé, assicurerebbe entrate a Seam, che al momento dispone solo di due posti per il parcheggio degli aerei anche se si sta attrezzando per il raddoppio.