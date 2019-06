Ambiente e business oggi sposi: W i pionieri

GROSSETO. Distratti in massa dai fenomeni migratori, gli italiani hanno a lungo ignorato un "nemico" meno visibile e forse più insidioso: anche il Mediterraneo, anche il Tirreno - insomma anche il "mare nostro" - rischia di morire di inquinamento.Per decenni - affaccendati nelle faccende del progresso e della difesa del suolo patrio - dell’agonia del nostro mare non ci siamo presi cura. Poi d’improvviso le nostre spiagge si coprono di "dischetti alieni" e di balene morte; a maggio nevica, a novembre si suda, a giugno un caldo che l’Africa ci fa un baffo. E anche noi ci si rende conto che qualcosa non va. Che la salvaguardia dell’ambiente non è solo lo sfizio naif di un’adolescente svedese, ma un tema vero. Come spesso accade, quando "capiamo il problema" a combatterlo siamo i migliori. Gli stabilimenti balneari della Toscana (e dunque della Maremma), con molti Comuni anticipano le direttive europee e avviano per primi - intanto - la liberazione delle spiagge dalla plastica. Un passo che costa soldi e fatica, ma che può offrire una doppia ricompensa: vita per i nostri figli e perché no, business per noi stessi. Perché insomma, "le prime spiagge plastic free d’Europa" possono essere formidabile volano di turismo.Ambiente e affari finalmente sposi? Chissà. Intanto lode (e sostegno) ai nostri balneari coraggiosi.