Le edicole aperte in città domenica 30 giugno

GROSSETO. Cosa c’è di meglio di un caffè e di un quotidiano nel relax della domenica mattina? Se poi è la prima domenica di estate piena, la lettura si può comodamente trasferire sotto l’ombrellone. Ma dove lo trovo il giornale la domenica? Parte oggi, e durerà ogni sabato dell’estate, il bollettino delle edicole che sono di turno la domenica mattina in città, un servizio in più offerto dal Tirreno.

Domenica 30 giugno sono aperte le edicole che si trovano in: via Matteotti, via della Pace davanti al Sacro Cuore, via Manetti, via Gramsci, piazza De Maria, via dei Mille, via della Pace, via Monterosa, viale Uranio, piazza Barsanti, viale Europa/via Bulgaria, via Giulio Cesare, via Parini angolo via Giusti, via Telamonio, via Canova, viale Einaudi, via Fattori. Aperta anche (dalle 5 alle 12.30) l'edicola di Massimo Frescucci all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Al momento il bollettino delle edicole riguarda solo la città di Grosseto. Ci segnala intanto Marica Petricci che la sua edicola-tabaccheria a Cinigiano è aperta al mattino di tutte le domeniche.

Gli edicolanti che vogliono essere segnalati possono inviare la comunicazione per email entro giovedì all’indirizzo grosseto.it@iltirreno.it indicando nell’oggetto: “edicola aperta domenica”.