In arrivo un’ondata di caldo con punte fino a 40°

GROSSETO. In Maremma, oggi e nei prossimi giorni la colonnina di mercurio toccherà i 37 gradi, mercoledì si arriverà a 38, venerdì alla soglia dei 40 gradi. Lo stima il Lamma, che prevede, per tutta la settimana, temperature elevate. Eppure siamo ancora lontani dal periodo del Solleone, termine che viene utilizzato per indicare le settimane statisticamente più calde dell’anno, quando il sole fa il suo ingresso nel segno zodiacale del Leone.



Quelle di ieri sono state le ultime ore di caldo moderato, accettabile. Oggi, anche in Maremma, si apre infatti una settimana torrida, con l’anticiclone africano ben posizionato sul bacino del Mediterraneo e conseguenti condizioni di stabilità e bel tempo. Le temperature, oggi e nei prossimi giorni, si manterranno su valori pienamente estivi, di molto superiori alle medie del periodo. La situazione sarà sempre più intensa giorno dopo giorno fino alla fine del mese per una bolla di aria bollente in risalita dal Sahara algerino. Tra le regioni italiane più coinvolte la Sardegna il Lazio e la Toscana, insomma il versante tirrenico.



In questa prima parte della settimana i valori termici potrebbero raggiungere punte di 35-37 gradi, mentre in città, come Grosseto, sarà anche peggio, perché al caldo si aggiungerà anche l’afa. In provincia sono da escludere precipitazioni fino almeno al 4-6 luglio. I previsori del Lamma confermano che andiamo incontro a un periodo caratterizzato da alta pressione, stabilità atmosferica, bassa probabilità di piogge e temperature estreme, che torneranno in linea con le medie del periodo solo tra una decina di giorni. Nel capoluogo, da mercoledì, si raggiungeranno i 38 gradi, con possibilità di picchi addirittura superiori. Il top si dovrebbe raggiungere venerdì 28 giugno, quando questa massa di aria caldissima, dopo aver traversato il Mediterraneo, arricchendosi di umidità, aggiungerà la temibile afa al caldo sano dei giorni precedenti. In città come Grosseto anche le notti saranno molto calde, tropicali, con temperature che si manterranno oltre i 25 gradi, a causa dell’effetto isola di calore.Lo scorso anno l’anticiclone africano era arrivato sull’Italia a fine luglio, mentre nel 2003, nel 2012 e nel 2017 la sua azione era stata forte come pare profilarsi quest’anno, garantendo condizioni meteo pienamente stabili e ripetute ondate di calore, cioè sei giorni consecutivi di temperature molto elevate, spesso associate a umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.I previsori del consorzio Lamma, il laboratorio per il monitoraggio e la modellistica ambientale che ogni giorno sfornano le previsioni meteo per la Toscana, confermano un caldo record anche e soprattutto in Maremma «Grosseto potrebbe essere tra le città più calde della regione. Farà registrare picchi importanti, così come la piana fiorentina. In alcune aree più interne della Maremma si potranno toccare i 40 gradi nelle ore più calde e da mercoledì l’afa si farà sentire lungo la costa, aumentando la percezione del calore». —