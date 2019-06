Uno spiraglio per i 52 pini di via Mascagni Comune disposto a valutare un’alternativa

Si apre uno spiraglio per i 52 pini di viale Mascagni, alberi messi a dimora negli anni Settanta nello spartitraffico, che il Comune di Grosseto, circa un anno fa, ha annunciato di voler tagliare perché rovinano l’asfalto e sono pericolosi. L’assessorato ai lavori pubblici si è detto disponibile a valutare un progetto, proposto dai cittadini riuniti in tre comitati – Grosseto al Centro, Forum ambientalista e Impronta verde – che in questi mesi si sono battuti per scongiurare i tagli. Il progetto prevede di allargare lo spartitraffico per evitare che le radici rompano l’asfalto. Si salverebbero così piante, ombra e ossigeno.Il taglio dei 52 pini era stato calendarizzato per metà maggio ma il Comune ha dovuto sospendere tutto. I pareri degli ornitologi, consultati sia dal Comune che da Grosseto al centro, indicano la necessità di sospendere i tagli fino a fine agosto poiché su quei pini, al momento, sono presenti di nidi di tortore dal collare, colombacci e cardellini.Nell’attesa ci sono stati importanti sviluppi sul piano del dialogo tra l’amministrazione e i comitati ambientalisti e di cittadini. Nei mesi scorsi hanno raccolto 1.600 firme di cittadini contrari agli abbattimenti e organizzato una manifestazione. Le loro istanze e l’apertura da parte dell’amministrazione potrebbero adesso scrivere una nuova pagina di condivisione del futuro della città dai clamorosi esiti.Ieri si è svolto infatti un incontro, nella palazzina di viale Sonnino che ospita gli uffici del settore tecnico del Comune di Grosseto. Al tavolo l’assessore ai lavori pubblicie una rappresentanza di cittadini contrari all’abbattimento ed espressione di tre comitati.Megale ha ribadito che l’abbattimento è «necessario», che al posto dei pini verranno piantati alberi dalle radici meno invasive (ginko biloba, sophora o lecci) e che gli abbattimenti verranno comunque fatti «dopo un doveroso percorso preventivo e autorizzativo che non si concluderà prima dell’estate». E ha sottolineato che il taglio «è l’opzione primaria».Insomma, due mesi ancora e una certezza – il taglio – che diventa una «opzione». Tanto basta ai comitati per proporre la loro alternativa.«Nelle prossime settimane – dicedi Grosseto al centro – dobbiamo presentare in Comune un progetto alternativo, efficace, credibile, economicamente sostenibile. L’assessore ha detto che lo prenderà in considerazione. Noi proponiamo di allargare un po’ l’aiuola spartitraffico al centro della strada, riducendo le misure delle carreggiate nei due sensi di marcia e il limite di velocità da 50 a 40 e conservando i parcheggi. Avremo una sicurezza maggiore e potremo, al tempo stesso, tutelare il verde pubblico, la salute e la qualità della vita dei grossetani».La delegazione che ieri ha partecipato all’incontro si è avvalsa del contributo di alcuni esperti, l’architetto, il dottore forestalee l’avvocato, e soprattutto di una campagna di ascolto, studio e osservazione sul campo.«In nessuna perizia tecnica si riscontra che quei pini abbiano una breve aspettativa di vita e una residua capacità di apportare benefici», dice Della Negra a proposito delle ragioni che stanno alla base della decisione del Comune di tagliare i 52 pini. Anche le preoccupazioni manutentive future non trovano riscontri. E proprio per fare chiarezza su questo aspetto, l’associazione Grosseto al centro ha già preso contatti con il dottor, uno dei più famosi esperti nella gestione dei pini, arboricoltore e agronomo naturalista, specializzato nel valutare la stabilità degli alberi.«Dall’incontro di oggi– dice Della Negra – la città di Grosseto ne esce arricchita. Con la disponibilità all’ascolto, la condivisione e la volontà di attuare le scelte migliori per i cittadini, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale ha accolto l’invito dell’associazione Grosseto al centro a valutare insieme un intervento alternativo al taglio dei pini di via Mascagni. Per la sua disponibilità lo ringraziamo. Siamo certi che la decisione finale verrà presa con serenità e obiettività, nell’interesse dei cittadini e per il bene comune della nostra città». Per la cronaca il costo stimato del taglio dei 52 pini è di circa 200mila euro. Prevista anche la chiusura degli attraversamenti della carreggiata agli incroci con via Benedetto Marcello e via Pietri. —