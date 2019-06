Vigilessa in ospedale dopo un incidente

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Paura ieri sera, sabato, a Castiglione: pochi minuti prima delle 20 nella centralissima via Vittorio Veneto, all’altezza del vecchio Palazzo Comunale, una vigilessa in servizio al comando della cittadina costiera di 52 anni come stagionale, è stata colpita accidentalmente da un’auto di passaggio. La donna è caduta e oltre a qualche trauma ha sbattuto anche la testa. Immediatamente soccorsa dalla Croce Rossa, la donna è poi stata trasferita all’ospedale di Siena, città dove abita, dove gli è stato riscontrato un lieve trauma cranico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni eccessive. La vigilessa in quel momento era in servizio: proprio su via Vittorio Veneto ad inizio luglio scatterà per il secondo anno la Ztl, e l’amministrazione comunale ha previsto dei lavori su una parte di carreggiata, la corsia lato mare, con l’inserimento dei “panettoni”, gli ostacoli che serviranno per impedire il transito appunto alla zona a traffico limitato. La Bianciardi si stava occupando della circolazione, agevolando il transito proprio in quel punto, dove insistono anche le strisce pedonali con la trasversa che porta al lungo mare di via Roma; lo scavo per l’installazione delle barriere ha prodotto una buca che è stata delimitata, ma essendo un luogo di alto passaggio pedonale era stata prevista la presenza dei vigili nelle ore più importanti della movida. Un’auto a quanto pare ha urtato incidentalmente la vigilessa nello sfilargli accanto, facendole fare un capitombolo sull’asfalto e battendo la testa. Prontamente soccorsa la donna è stata subito curata dai sanitari e traferita poi al pronto soccorso di Grosseto, e da qui a al nosocomio senese, dove è stato appunto accertato un lieve trauma cranico.