Elettromar farà la metro di Baltimora e vuole assumere ancora elettrotecnici

FOLLONICA. È una commessa milionaria quella che si è aggiudicata Elettromar Inc, “avamposto” in terra americana di Elettromar spa, l’azienda follonichese specializzata in sistemi integrati di automazione industriale: nella nuova sede di Buffalo – operativa dal 2018 – verranno progettati e realizzati quadri elettrici per i veicoli della nuova metropolitana di Baltimora. E, intanto, dal quartiere generale sul Golfo, Elettromar spa – che nell’ultimo biennio ha messo a segno più di trenta assunzioni e dagli inizi degli Anni Ottanta, quando ha mosso i primi passi, è cresciuta a un ritmo scoppiettante – continua a cercare personale: ingegneri ma soprattutto elettrotecnici, anche diplomati dunque, purché “appassionati” del settore e disposti a trasferte anche all’estero. Il consiglio per chi volesse farsi avanti è: iscriversi a Linkedin (se non l’avete ancora fatto) e consultare le posizioni aperte.



AZIENDA MODELLO



il console generale Usa di Firenze, Benjamin V. Wohlauer

Duecentoventi dipendenti, un fatturato 2018 di circa 20 milioni di euro, Elettromar spa è una di quelle aziende su cui brilla l’orgoglio degli industriali maremmani. Basta un “dettaglio” a mo’ di conferma. Fiutando che la congiuntura è quella propizia, il 4 giugno, Confindustria Toscana Sud ha organizzato a Grosseto un convegno dedicato alle strategie pro internazionalizzazione delle piccole e medie imprese verso il mercato a stelle e strisce; al tavolo dei relatori a cui sedeva un ospite d’onore – il console generale Usa di Firenze,– con, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, e, responsabile della delegazione, c’era una prestigiosa rappresentanza di Elettromar:, vice responsabile acquisti e consigliere di amministrazione; l’amministratore delegato; e, responsabile del settore. Perché Elettromar è una di quelle aziende che ce l’ha fatta, che il mercato statunitense l’ha conquistato: e può essere esempio e stimolo per il sistema imprese della Maremma, come conferma l’apprezzamento giunto anche dal console Usa

VERSO GLI STATES



Elettromar è presente nel mercato nordamericano dalla seconda metà degli Anni Novanta nei settori dell’automazione industriale: siderurgico, cartario, marine e ferroviario. Dopo una prima fase di “penetrazione”, il passo successivo è stato quello della costituzione di Elettromar Inc, società controllata al 100% da Elettromar spa: era il 2011. Oggi Elettromar Inc opera attraverso unità operative nello stato della California e in quello di New York: a Miami, Pittsburg, Dansville. Nel 2018 è stata inaugurata la sede di Buffalo, che è in posizione strategica vista la presenza di clienti, fornitori e la vicinanza con lo stato del Canada che rappresenta un mercato promettente.



LA COMMESSA



Ed è proprio a Buffalo che si lavorerà alla maxicommessa – da 3 milioni e mezzo di dollari – per la nuova metro di Baltimora. Elettromar Inc – che sta diventando una società autonoma con parte del personale che è americano ma anche italiano e finanche follonichese, e che sta espandendo il suo business in tutti i settori dell’automazione industriale – progetterà e realizzerà quadri elettrici che verranno poi montati all’interno dei veicoli; eseguirà anche i test funzionali sia dei quadri che dell’impianto della nascente metropolitana.



A CACCIA DI...



E intanto Elettromar spa è sempre a caccia di personale: ingegneri, ma soprattutto elettrotecnici; la società infatti attinge candidati non solo dalle università ma anche dagli istituti tecnici industriali e dai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts), con cui collabora per la formazione. Per passare in rassegna le posizioni aperte e candidarsi per entrare nel team di Elettromar basta scartabellare Linkedin.