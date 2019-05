Addio alle insegne Simply È caccia a un nuovo partner

Dal 1° gennaio 2020 scompariranno tutte le insegne Simply: dai supermercati dell’Amiata a quelli di Grosseto, dai negozi di Porto Santo Stefano a quelli di Manciano. Si tratta di un’operazione che non riguarda solo la Maremma, bensì tutta la Toscana. È uno degli effetti della maxiacquisizione che ha portato il Consorzio Nazionale Dettaglianti-Conad – in coppia con il finanziere Raffaele Mincione e il suo Gruppo Wrm – a acquisire la quasi totalità delle attività di Auchan Retail Italia, cioè una quota considerevole di 1.600 punti vendita tra ipermercati, supermercati, negozi di prossimità dell’universo Auchan Retail, colosso francese della grande distribuzione organizzata, proprietario del marchio Simply. La domanda che in molti si pongono a Grosseto – “già ribattezzata la città dei supermercati” – è da quale brand verrà sostituito. Cinque le ipotesi di insegna in campo – tra cui Carrefour e Pam che si servono della stessa centrale d’acquisto – più una che apre un grande sistema di aspettative ma che sembra poco probabile: Esselunga.



I negozi toscani Simply – e dunque anche quelli maremmani e amiatini – non sono stati oggetto di trattativa tra i francesi di Auchan e Bdc Italia, il veicolo con cui è stata condotta la maxiacquisizione e in cui Conad ha il 51% e Mincione il 49% (Fonte, Radiocor). Ecco perché. L’insegna Simply in Toscana esiste solo in virtù del contratto di master franchising siglato con il Gruppo Auchan dal gruppo cooperativo Etruria, storica realtà toscana della distribuzione alimentare, sede a Badesse di Siena, 298 negozi di cui 209 in Toscana e il resto tra Umbria, Viterbo e La Spezia: «Con il gruppo Auchan – spiega, direttore generale di Etruria Retail – non abbiamo mai avuto alcun legame societario, i nostri 298 negozi sono totalmente autonomi, la stragrande maggioranza sono di proprietà delle Cooperativa e alcuni sono in gestione diretta». Al 31 dicembre Etruria dovrà abbandonare l’insegna Simply e individuare un nuovo partner commerciale: «Il nostro contratto di master franchising sarebbe comunque scaduto al 31 dicembre 2019 – dice Costantini – e, dato che Auchan in Italia non era più da qualche anno una catena vincente, avevamo già cominciato a accarezzare l’idea di uscire... Diciamo che siamo preparati ma non pronti».Dal 1° gennaio dunque Etruria abbandonerà l’insegna Simply – ma anche la centrale di acquisto di Auchan – e dovrà sostituirla con un’altra. È caccia, dunque, a un nuovo partner commerciale che fornisca le insegne ma anche i “prodotti di marchio”. «Ci stiamo già lavorando – dettaglia Costantini – C’è grande interesse per noi e ci siamo lasciati aperte tutte le strade per valutare quale possa essere per noi la scelta più opportuna».Ildelle ipotesi, in teoria, è ricco: c’è Conad e Coop, che in Maremma sono i leader del carrello; e, in un’ottica Toscana, c’è anche Esselunga: nell’autunno 2017 si era diffusa la voce che il colosso della Gdo creato dal miticoavesse messo gli occhi sulla Maremma; in quell’occasioneaveva chiesto ragguagli all’ufficio stampa di Esselunga, che però definì la notizia come «infondata», in quanto a quel tempo il Gruppo non aveva investimenti in corso o previsti su Grosseto. «Magari potessimo arrivare a Esselunga – risponde Costantini – ma non credo sia interessata a noi. Conad non fa contratti di master franchising, ma ciò non significa che non ci parleremo; idem per Coop». Le opzioni più credibili sono piuttosto altre: Carrefour, Pam e Despar che fanno riferimento alla stessa centrale di acquisto, Aicube; Famila/A&O di Selex, centrale d’acquisto Esd; e Crai, che ha un mandato all’acquisto con Auchan e quindi potrebbe dover trovare un’altra centrale o costituirne una nuova con Gruppo Levante, C3 e eventuali ex master Auchan come Etruria. Carrefour, Pam, Despar, Familia/A&O, Crai: «È molto probabile che tra uno di questi cinque nomi – conclude Costantini – ci sia il nostro nuovo partner commerciale». Nel giro di due mesi il nodo dovrebbe essere sciolto. Non resta che attendere. –