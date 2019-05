Fucile con matricola abrasa, arrestato 61enne

MAGLIANO IN TOSCANA. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 maggio, i carabinieri della Stazione di Magliano in Toscana hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di arma clandestina un 61enne originario della provincia di Lucca ma residente da anni nel comune di Magliano in Toscana, incensurato. Nell’ambito di un controllo ai sensi dell’art. 38 TULPS, i militari dell’Arma hanno avuto accesso all’abitazione dell’uomo dove hanno trovato un fucile Bernardelli calibro 12 con matricola abrasa, attualmente sottoposto a sequestro e sul quale sono ancora in corso accertamenti. Per l’uomo sono scattate le manette e al termine delle formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria grossetana, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.