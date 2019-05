Blitz della Municipale alla manifestazione dei go kart: stop anticipato e denuncia

GROSSETO. Stop anticipato, verbale della polizia Municipale e _ all’orizzonte _ denuncia e sanzione per l’organizzatore. Non era questo l’epilogo che la società sportiva “Asd Team Fuori di Testa” (affiliata alla Uisp) sperava per la manifestazione “Motori al velodromo”, la manifestazione di go kart e minimoto che si doveva tenere sabato 4 e domenica 5 maggio al Parco Giotto. Patrocinata dal Comune di Grosseto, presenziata sabato mattina dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a poche ore dall’avvio è stata sospesa su iniziativa degli stessi organizzatori. Il motivo: controlli della polizia municipale che ha contestato incongruità tra l’autorizzazione rilasciata dal Comune e l’allestimento.

In particolare gli agenti hanno attestato la presenza di 280 persone, a fronte di un’autorizzazione per 199 persone. Altra contestazione riguarda la mancata delimitazione, attraverso una recinzione, dell’area espositiva all’ingresso del parco (il resto del percorso era transennato o recintato).

Sconcertati e amareggiati gli organizzatori. “Il Comune dice che è colpa del nostro tecnico che avrebbe sbagliato a presentare l’autorizzazione, ma di certo il Comune non ci ha aiutati _ dice Roberto Chessa, presidente dell’Asd Team Fuori di Testa, una personalità nel mondo dei kart. “In quelle 280 persone però _ aggiunge _ hanno conteggiato anche noi organizzatori e la gente che era fuori dalla recinzione, nel resto del parco escluso dalla manifestazione, e magari si è fermata un attimo a guardare i kart perché incuriosita”.

Ha destato stupore anche la misurazione, da parte della Municipale, della velocità dei kart e delle minimoto in pista con il telelaser. In proposito, tuttavia, l’assessore alla Municipale,, chiarisce: “Non era certo per fare la multa per alta velocità: quella è un’area verde esclusa dal codice della strada _ spiega l’assessore _. Gli agenti della Municipale dovevano semplicemente appurare la velocità per stabilire se erano state rispettate le prescrizioni di sicurezza, i cui parametri, come ad esempio gli spazi di fuga, variano a seconda della velocità”. L’esito di questo controllo non è ancora disponibile, spiega Turbanti.

Nel frattempo, però, la “Asd Team Fuori di Testa” ha deciso di rinunciare alla seconda giornata di esibizione. “Non ci si rimane male, di più. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza del pubblico e dei piloti, ma evidentemente manca lo spirito di organizzare le manifestazioni”, dice Chessa. Che rischia ora una denuncia penale e una multa.