Direzione sanitaria e amministrativa, confermati Dei e Ghelardi

GROSSETO. Il direttore generale della Aslona Toscana Sud Est, Antonio D’Urso – dopo i passaggi rituali con l’assessore alla salute Stefania Saccardi, con il governatore Enrico Rossi e con il presidente della commissione sanità Stefano Scaramelli - ha confermato Simona Dei come direttore sanitario dell’azienda e Francesco Ghelardi nel ruolo di direttore amministrativo.

I due manager, scelti anche dal precedente dg Enrico Desideri, ricompongono così la triade che governerà l’azienda pubblica più grande della Toscana. Non c’è stata, dunque, la promozione di un “grossetano”. Si era parlato - ma evidentemente erano voci infondate - di Dario Rosini (attualmente direttore del dipartimento risorse umane) come possibile alternativa a Ghelardi. Per la Dei e per Ghelardi il rinnovo è triennale, con inizio dell'incarico al 1 magio 2019 e conclusione al 30 aprile 2022

Una decisione all’insegna della continuità - dice l'azienda - che riconosce le competenze, la passione, lo spirito di appartenenza e il lavoro fatto negli ultimi anni, da quando, nel 2016, le tre Asl di Arezzo, Siena e Grosseto hanno dato vita ad un’unica azienda sanitaria.

La notizia è stata ratificata la mattina di martedì 30 aprile durante la seduta del deliberante a Siena. Il direttore generale ha rinviato, visto il periodo elettorale, la nomina del direttore dei Servizi Sociali che deve essere prima condivisa in Conferenza dei sindaci.