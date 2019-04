Sorpresa, nel giardino delle meraviglie nasce una pianta che è unica al mondo

ORBETELLO. In un giardino, che è già di per sé un po’ “magico” – tant’è che per essere rigoglioso neppure ha bisogno di essere irrigato – è spuntata una pianta che è unica al mondo. Si chiama Sirobysi, “per gli amici”, ma è una polygala myrtifolia variegata. A tanta straordinaria singolarità neppure volevano credere i belgi del Cpvo, l’Agenzia dell’Unione Europea che decreta, con brevetto, se una pianta è davvero nuova: ma la caparbietà di unbotanico, Luca Agostini, che era certo di averci “visto giusto”, ha fatto sì che si andasse in fondo. Dopo un’attesa di quattro anni – riconoscimenti così non arrivano in un batter d’occhio – lo storico vivaio Mates Piante, lungo l’Amiatina – a cavallo tra Albinia e Magliano in Toscana – può festeggiare i suoi primi 25 anni di attività con un fiore all’occhiello che è un unicum (è il caso di dirlo): con una pianta che dal massimo organismo in tema di varietà vegetali dell’Ue è stata riconosciuta come “nuova”, unica, e che è nata proprio nel Botanical Dry Garden, nome ma anche marchio che identifica l’orto botanico asciutto, “secco” – o meglio, che ha bisogno di pochissima acqua – della Mates.



La scoperta



Il nastro si avvolge e va indietro di quattro anni. Nel Botanical Dry Garden della Mates Piante, tra 300mila piantine mignon di polygala, pianta tipica dei climi caldi e che dona fiori a lungo – di sei centimetri ciascuna – ce n’è una che attira l’attenzione di, responsabile di produzioni, notoriamente pignola: ha un rametto che è giallo-verde, quando dovrebbe essere solo giallo. Irina la mostra a Luca Agostini, amministratore del vivaio Mates Piante e creatore con sua moglie, del Botanical Dry Garden. «Ma che cosa strana – concordano – Proviamo a riprodurla». Due le ipotesi in campo: o quel giallo-verde è il sintomo di una virosi (una malattia), oppure siamo in presenza di una mutazione genetica. Quasi tutte le piante hanno delle “variegate” ma la polygala no, e questo rende la verifica ancora più intrigante.E così dal rametto indiziato vengono “clonate” altre piante, che crescono. E cosa si scopre? «Che stavamo ottenendo lo stesso risultato – spiega Agostini – Le foglie avevano il medesimo colore, giallo-verde, della pianta-madre». Vale la pena andare avanti. Così tre anni fa, Luca e Roberta decidono di “scomodare” il Cpvo, il Community Plant Varity Office, l’Ufficio comunitario per le varietà vegetali, l’Agenzia dell’Ue di cui fanno parte i 28 stati membri, che gestisce il sistema di protezione comunitaria delle varietà vegetali, cura l’istruttoria e rilascia le privative comunitarie per nuove varietà vegetali. Il Cpvo richiede a Mates l’invio di una serie di piantine-campione. Non resta che attendere il responso.«Dopo qualche mese l’Agenzia Ue ci ha contattato – descrive Agostini – dicendoci che le piantine nella crescita non mantenevano le caratteristiche della pianta-madre e che le foglie erano gialle e non giallo-verdi. Io mi sono impuntato e ho consigliato ai belgi di esporle per più tempo alla luce» perché nel Belpaese, del resto, c’è più luce che in Belgio. E, magìa, il colore giallo-verde è comparso e le piantine sotto osservazione si sono mostrate essere esemplari dell’unica polygala myrtifoliadel mondo. I belgi si sono dovuti ricredere; hanno rilasciato il brevetto (costato 5mila euro) accettando anche il nome di fantasia che Roberta e Luca avevano scelto per lei: Sirobysi. Il fiore dell’ha un colore più intenso rispetto a quello delle alle altre polygale myrtifolia e – meraviglia nella meraviglia– le foglie con l’abbassarsi della temperatura da giallo-verde assumono un colore viola-verde simile a quello del fiore.Adesso Mates Piante studierà un mercato ad hoc per Sirobysi: «Siamo molto contenti – dice Agostini – Pensiamo di produrla in un numero limitato e di destinarla a una vendita esclusivamente online, per estimatori, appassionati». Intanto, lo storico vivaio venerdì 26 aprile festeggia 25 anni di attività. Una festa nella festa. Chi volesse visitare il Botanical Dry Garden (gratuitamente e dalle 17), ammirare Sirobysi e fare un brindisi alla bellezza può inviare entro il 24 aprile un’email (serve la prenotazione) a info@botanicaldrygarden.com o chiamare al 3404615416.